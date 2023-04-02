Повальное пьянство: британская разведка назвала причину массовых потерь армии РФ в Украине

Потери россиян приближаются к 200 тысячам человек. В разведке Великобритании утверждают — оккупанты не расстаются с алкоголем даже во время ведения боевых действий.

Related video

Российская армия после начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла до 200 тысяч человек и большинство — это небоевые потери. Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании от 2 апреля.

Разведчики обратили внимание на сообщение 27 марта этого года в одном из российских Telegram-каналов. Там говорилось о чрезвычайно большом количестве инцидентов, преступлений и смертей в российской армии из-за употребления алкоголя.

Российская армия потеряла в Украине до 200 тысяч человек, отметили в британской разведке

Среди других причин высокого количества небоевых потерь выделяют плохой уровень обучения по обращению со стрелковым оружием, дорожно-транспортные происшествия и климатические травмы — переохлаждение.

"Российские командиры, вероятно, считают повсеместное злоупотребление алкоголем особенно вредным для боеспособности", — подчеркнули в разведке.

В Минобороны Британии заметили, что пьянство — широко распространенное явление в большей части российского общества и считается негласной частью военной жизни даже во время ведения боевых действий.

Данные британской разведки частично подтверждает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В конце марта украинские разведчики опубликовали перехват разговоров оккупантов, в котором один из них говорит о проверках воинских частей и представителями комендатуры.

Осмотреть части решили из-за частых случаев распития алкогольных напитков и употребления наркотиков.

Напомним, что 15 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал о перестрелках в городе между россиянами. Причина — употребление алкоголя и межэтнические конфликты.

Замминистра обороны Анна Маляр 16 марта рассказывала о мародерствах военных РФ на временно оккупированных территориях юга Украины. Захватчики воруют вещи в госучреждениях, на предприятиях и в домах местных жителей и потом обменивают их на алкоголь.