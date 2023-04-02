Повальне пияцтво: британська розвідка назвала причину масових втрат армії РФ в Україні

Втрати росіян наближаються до 200 тисяч людей. У розвідці Великобританії стверджують — окупанти не прощаються з алкоголем навіть під час ведення бойових дій.

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Російська армія після початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила до 200 тисяч осіб і більшість — це небойові втрати. Про це йдеться в розвідзводці Міністерства оборони Великобританії від 2 квітня.

Розвідники звернули увагу на повідомлення 27 березня цього року в одному з російських Telegram-каналів. Там йшлося про надзвичайно велику кількість інцидентів, злочинів і смертей в російській армії через вживання алкоголю.

Серед інших причин високої кількості небойових втрат виділяють поганий рівень навчання з поводження зі стрілецькою зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми — переохолодження.

"Російські командири, ймовірно, вважають повсюдне зловживання алкоголем особливо шкідливим для боєздатності", — підкреслили в розвідці.

У Міноборони Британії помітили, що пияцтво — широко поширене явище в більшій частині російського суспільства і вважається негласною частиною військового життя навіть під час ведення бойових дій.

Дані британської розвідки частково підтверджує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Наприкінці березня українські розвідники опублікували перехоплення розмов окупантів, в якому один із них говорить про перевірки військових частин і представниками комендатури.

Оглянути частини вирішили через часті випадки розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотиків.

Нагадаємо, що 15 березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав про перестрілки в місті між росіянами. Причина — вживання алкоголю і міжетнічні конфлікти.

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр 16 березня розповідала про мародерства військових РФ на тимчасово окупованих територіях півдня України. Загарбники крадуть речі в держустановах, на підприємствах і в будинках місцевих жителів і потім обмінюють їх на алкоголь.