Алкоголь и "где вы были 8 лет": в Мариуполе растут конфликты в армии РФ, — Андрющенко (видео)

Внутри российской армии в Мариуполе все чаще происходят вооруженные конфликты. По словам советника мэра города причинами стали этнические разногласия, алкоголь и прессинг старожилами мобилизованных.

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Вчера в эфире Radio NV советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о постоянных конфликтах между представителями разных народов РФ в оккупированном городе.

На вопрос ведущего о частых сообщениях про стрельбу в Мариуполе, советник мэра ответил, что в городе обустроено несколько полигонов для тренировок российских военных, откуда часто слышны звуки тренировочных стрельб. Но недавно произошла очередная ротация военных РФ в Мариуполь, что спровоцировало новый рост конфликтов внутри российской армии.

"Именно после очередных ротаций часто начинается уже не учебная стрельба, а перестрелка россиян с россиянами, потому что конфликты на этническом подгрунте постоянны. Когда вводятся новые подразделения из РФ и подразделения так называемой "ДНР", начинаются конфликты уже между нашими бывшими соотечественниками, российскими военными глобально и российскими военными в разрезе этнических групп", — делится наблюдением Андрющенко.

По его словам, европеоидные россияне, например, постоянно вступают в конфликты с бурятами, поэтому такие подразделения даже стараются держать подальше от гражданских, но это не сильно их сдерживает.

"Ну и понятно, что алкоголь делает свое дело, несмотря на запрет употребления, это никого не останавливает", — подчеркнул советник мэра.

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Также он отметил, что новоприбывшие в Мариуполь мобилизованные воспринимаются старожилами как военные третьего сорта.

"Растущая вражда еще объясняется тем, что в ЛНР и ДНР ранее россияне были представлены кадровой армией. И за много лет конфликт на волне знаменитого вопроса "а где вы были 8 лет?" относится в первую очередь к ним. С тех времен кадровые военные РФ гнобили ДНРовцев, а за последний год ДНРовцы стали считать себя сверхлюдьми и относятся к новоприбывшим мобилизованным также, потому что те не помогали за все эти годы народу Донбасса", — объясняет Андрющенко.

Также советник мэра рассказал в эфире о ситуации с "прилетами" в Мариуполе.

"На данный момент известно, что кара небесная наша пришла снова на территорию комбината Ильича, это было позавчера, мне кажется. На территории комбината Ильича расположены российские военные, частично техника, частично склады с БК. Было достаточно попаданий, звуки детонации. Это было очень неприятно для оккупантов. В другие дни, вчера и позавчера, у нас точно были попадания, во-первых, это уже по линии, по границе города в сторону выезда, Мангуша и в сторону Бердянска", — поделился он.

Напомним, 2 марта Андрющенко сообщил, что российские оккупанты в Мариуполе начали строить новые фортификационные сооружения у мостов и минировать территорию возле них. Также они установили блокпосты на выезде из Мариуполя в Сартану.

В конце февраля советник мэра отметил активное движение живой силы и техники, судя по которому враг продолжает готовиться к наступательным действиям ВСУ.