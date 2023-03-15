Алкоголь і "де ви були 8 років?": у Маріуполі зростають конфлікти в армії РФ, — Андрющенко (відео)

Усередині російської армії у Маріуполі дедалі частіше відбуваються збройні конфлікти. За словами радника мера міста, причинами стали етнічні розбіжності, алкоголь і пресинг сторожилами мобілізованих.

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Вчора в ефірі Radio NV радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про постійні конфлікти між представниками різних народів РФ в окупованому місті.

На запитання ведучого про посійні повідомлення про стрільбу в Маріуполі, радник мера відповів, що в місті облаштовано кілька полігонів для тренувань російських воєнних, звідки часто чути звуки стрільби. Але нещодавно відбулася чергова ротація воєнних РФ до Маріуполя, що спровокувало нове зростання конфліктів усередині російської армії.

"Саме після чергових ротацій часто починається вже не навчальна стрілянина, а перестрілка росіян з росіянами, тому що конфлікти на етнічному підґрунті постійні. Коли вводяться нові підрозділи з РФ та підрозділи так званої "ДНР", почалися конфлікти вже між нашими колишніми співвітчизниками, російськими воєнними глобально та російськими воєнними у розрізі етнічних груп", — ділиться спостереженням Андрющенко.

За його словами, європеоїдні росіяни, наприклад, постійно вступають у конфлікти з бурятами, тому такі підрозділи навіть намагаються тримати подалі від цивільних, але це не сильно їх стримує.

"Ну і зрозуміло, що алкоголь робить свою справу, попри заборону вживання, це нікого не зупиняє", — наголосив радник мера.

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Також він зазначив, що новоприбулі до Маріуполя мобілізовані сприймаються сторожилами як воєнні третього ґатунку.

"Розбіжність, що росте, ще пояснюється тим, що в ЛНР і ДНР раніше росіяни були представлені кадровою армією. І за багато років конфлікт на хвилі знаменитого питання "а де ви були 8 років?" стосується в першу чергу до них. З тих часів кадрові воєнні РФ гнобили ДНРівців, а за останній рік ДНРівці почали вважати себе надлюдьми і ставляться до новоприбулих мобілізованих також, тому що ті не допомагали за всі ці роки народу Донбасу", — пояснює Андрющенко.

Також радник мера розповів в ефірі про ситуацію із "прильотами" у Маріуполі.

"На даний момент відомо, що кара небесна наша прийшла знову на територію комбінату Ілліча, це було позавчора, мені здається. На території комбінату Ілліча розташовані російські воєнні, частково техніка, частково склади з БК. Було достатньо попадань, звуки детонації. Це було дуже неприємно для окупантів. В інші дні, вчора і позавчора, у нас точно були попадання, по-перше, це вже по лінії, по межі міста у бік виїзду, Мангуша та у бік Бердянська", — поділився він.

Нагадаємо, 2 березня Андрющенко повідомив, що російські окупанти у Маріуполі почали будувати нові фортифікаційні споруди біля мостів та мінувати територію біля них. Також вони встановили блокпости на виїзді з Маріуполя до Сартани.

Наприкінці лютого радник мера відзначив активний рух живої сили та техніки, з огляду на якого ворог продовжує готуватися до наступальних дій ЗСУ.