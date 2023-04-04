Віскі Jameson постачають до Росії: власник бренду змінив умову

За даними Ірландської асоціації віскі, РФ була другим за величиною ринком збуту віскі після США. Через західні санкції російські заводи хотіли замінити віскі на ром, але просто збільшили розлив горілки.

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Компанія Pernod Ricard, якій належить знаменитий ірландський віскі Jameson, відновила продажі на російський ринок. Про це сказав 2 квітня речник Pernod Ricard виданню Independent.ie.

Постачання брендів Pernod Ricard на російський ринок припинили через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну. Різні продукти Jameson стали доступними в популярному алкогольному магазині в Москві, зазначило видання.

Віскі Jameson виробляє в Мідлтоні (графство Корк) компанія Irish Distillers, що належить Pernod Ricard.

Росія була дуже популярним ринком збуту ірландського віскі Jameson

"З початку війни нашим пріоритетом завжди був захист співробітників як в Україні, так і в Росії у суворій відповідності до застосованих правил і санкцій", — пояснив прессекретар.

Спочатку компанія продавала існуючи товари, імпортовані до російського вторгнення. Наразі продажі відновлять на рівні, який дозволить забезпечити добробут місцевої команди та життєздатність дистрибуційної дочірньої компанії Pernod Ricard, додали у пресслужбі.

Росія була дуже популярним ринком збуту ірландського віскі. За даними Ірландської асоціації віскі, це був другий за величиною експортний ринок віскі в Ірландії після США.

У 2020 році Росія купила 534 тисяч ящиків віскі, а за результатами 2021 рівень продаж збільшився на 19%. Результати до грудня 2022 року показують, що продаж Jameson по всьому світу склав 6,4 мільйона ящиків, на 11% більше, ніж у попередньому році.

Заміна віскі та джину на ром

Російські алкогольні заводи у лютому цього року вирішили замінити популярні імпортні напої через західні санкції. РосЗМІ дізналися, що великий виробник горілки Тульський винокурний завод запустив розлив рому з дистилятів, куплених у Домінікані. Таким чином хотіла дыяти Алкогольна сибірська група та ГК "Руст".

Ром хотіли розливати під брендами Cristoforo та John Silve, за рік планували випустити близько 1 млн літрів за ціною 650-850 рублів за півлітрову пляшку, повідомив виробник.

У Росії через західні санкції стали просто розливати більше горілки

За підсумками діяльності у 2022 році Тульський винокурний завод просто на 41% більше розливав горілки. А ДК "Руст" говорить про переговори з кількома постачальниками рому із країн Карибського басейну. Обсяг споживання рому в Росії оцінюють у 11,7 млн літрів.

У Росалкогольрегулюванні зазначали, що горілка у 2022 році була найпопулярнішим напоєм у РФ. Горілка зайняла 75% обсягу ринку міцного алкоголю, її виробництво збільшилось на 4% порівняно з 2021 роком.

Крім цього, в Росії на 42% зросло виробництво настоянок, джину та рому.

Нагадаємо, що 22 березня організація Comite Champagne, яка об'єднує суб'єкти виробництва та торгівлі шампанським, з'ясувала, як Франція збільшила продажі шампанської країни Перської затоки після початку великої війни Росії з Україною. Одна з причин — втеча росіян із країни та їхній масовий попит на цей напій.

У британській розвідці раніше вказували на причину масових втрат в армії РФ, які можуть сягати 200 тисяч осіб. Більшість із них — небойові, пов'язані з поголовним пияцтвом військових.