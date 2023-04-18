Передумали: виробник горілки Absolut знову йде з Росії

Лише тиждень тому, 11 квітня, компанія Pernod Ricard заявляла про відновлення експорту горілки Absolut у Росію. Але це рішення дуже не сподобалося шведському загалу, його розкритикував навіть прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

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Шведська компанія Absolut (входить до французького концерну Pernod Ricard) більше не постачатиме свою продукцію на територію Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба компанії в релізі від 18 квітня.

"Реакція, що спостерігається останніми днями, чітко відображає роль, яку Absolut відіграє для своєї широкої спільноти у Швеції. Ми визнаємо важливість цих довготривалих і довірчих стосунків із нашими шведськими співробітниками, партнерами, споживачами та шведським суспільством в цілому", — сказано в повідомленні.

Також зазначається, що компанія так хоче захистити своїх співробітників і партнерів від "масованої критики в усіх формах".

"Тому компанія The Absolut Company вирішила припинити експорт свого бренду в Росію. Для ясності, це, на жаль, не запобіжить потраплянню Absolut до рук паралельного ринку, що сильно зріс за останні місяці, над яким ми не маємо ніякого контролю", — повідомили в компанії.

Зазначимо, що лише тиждень тому, 11 квітня, компанія Pernod Ricard заявляла про відновлення експорту горілки Absolut у Росію. Але це рішення дуже не сподобалося шведському загалу, його розкритикував навіть прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

Замість джину та віскі — ром

Російські алкогольні заводи в лютому цього року спробували замінити популярні імпортні напої через західні санкції. РосЗМІ дізналися, що великий виробник горілки Тульський винокурний завод почав розливати ром із дистилятів, які були куплені в Домінікані. Так само хотіла вчинити Алкогольна сибірська група та ГК "Руст".

Ром думали розливати під брендами Cristoforo та John Silve, за рік планували випустити близько 1 млн літрів за ціною 650-850 рублів за півлітрову пляшку, повідомив виробник.

За підсумками діяльності у 2022 році Тульський винокурний завод просто на 41% більше розливав горілки. А ГК "Руст" говорить про переговори з кількома постачальниками рому з країн Карибського басейну. Обсяг споживання рому в Росії оцінюють у 11,7 млн літрів на рік.

До речі, 22 березня організація Comite Champagne, яка об'єднує суб'єкти виробництва й торгівлі шампанським, з'ясувала, як Франція збільшила продажі шампанського в країни Перської затоки після початку великої війни Росії з Україною. Одна з причин — втеча росіян із країни та їхній масовий попит на цей напій.

Також раніше стало відомо, що компанія Pernod Ricard відновила продажі на російський ринок знаменитого ірландського віскі Jameson. Постачання брендів Pernod Ricard на російський ринок було припинено через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну. Різні продукти Jameson стали доступними в популярному алкогольному магазині в Москві.