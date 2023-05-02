Tinder уходит из России: не могут работать в стране, президент которой в розыске

Компания собирается прекратить предоставление сервиса знакомств для россиян уже 30 июня этого года.

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Владелец Tinder, компания Match Group, объявила о своем выходе из России к 30 июня, ссылаясь на необходимость защиты прав человека, сообщает Reuters. "Мы придерживаемся принципа защиты прав человека", — говорится в ежегодном отчете Match Group.

По словам Джеффа Перкинса, исполнительного директора Friends Fiduciary, что компания очень правильно поступает решив уйти из России. Ведь их сервис строится на доверии, и компании такого формата совсем не к лицу "продолжать работу в стране, где главу государства разыскивает и обвиняет Международный уголовный суд".

По словам представителей инвестиционных компаний, таких как Friends Fiduciary, владельцы Tinder демонстрируют пример для подражания другим западным компаниям, которые все еще продолжают работать в РФ.

После вторжения России в Украину многие поставщики цифровых услуг с небольшим количеством сотрудников в РФ, такие как Spotify и Netflix, быстро закрыли свою деятельность в этой стране. Однако до последнего времени Match Group, которая владеет такими приложениями для знакомств, как Tinder, Hinge и PlentyOfFish, мало что говорила о планах по закрытию услуг в России, но отмечала негативное влияние на свой европейский бизнес в течение всего 2022 года.

Так что, по мнению некоторых аналитиков, уход с российского рынка может быть связан не столько с обеспокоенностью по поводу Украины, сколько с финансовыми потерями на самом российском рынке.

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