З'їдає пів рулону туалетного паперу на день: у жінки виявили рідкісну хворобу

34-річна співачка Кеша з Чикаго має досить незвичайну пристрасть. Вона постійно їсть серветки та інші паперові вироби. Фахівці називають таку згубну звичку ксилофагією і вважають, що це може бути небезпечним для її життя.

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Жінка з'явилася на шоу TLC "Моя дивна залежність" ще у 2010 році та розповіла, що вона з'їдає половину рулону туалетного паперу щодня протягом 23 років. Про це повідомляє The Sun.

Кеша згадує, що ця дивна звичка з'явилася у шостому класі після дитячої травми, коли вона залишила сімейний будинок і поїхала жити до бабусі та тітки.

"Я думаю, що хочу цього, тому що мені подобається, як туалетний папір відчувається язиком, як він розчиняється, коли потрапляє на язик", — розповідає жінка.

Далі вона уточнила, що двошаровий — її улюблений туалетний папір, тому що його "легше переварити".

[ + – ] Мати співачки не розуміє, чому вона їсть серветки та інші паперові вироби. Фото: tlc uk/Youtube

34-річна співачка, яка страждає на незвичайну залежність, відому як ксилофагію, і щодня з'їдає близько 75 аркушів, так любить похрумтіти папером, що її мама каже, що для неї це "як наркотик".

"Я ніколи не могла зрозуміти, чому вона їсть серветки та інші паперові вироби, і ніколи не зрозумію", — каже мати Кеші.

Варто зазначити, що жінка не розуміє, наскільки серйозний цей розлад. Психіатр Кімм Денніс попереджала її, що якщо вона продовжить їсти туалетний папір, то кишки розірвуться всередині черевної порожнини, це може призвести до смерті, причому досить швидко.

"Ви наражаєте своє тіло на ризик і дійсно граєте в російську рулетку зі своїм життям", — говорить лікар.

З моменту появи звички до виходу шоу в ефір у 2010 році Кеша пропустила через свій організм понад 1200 футів (365 метрів) туалетного паперу.

[ + – ] Лише до 2010 року Кеша пропустила через свій організм 365 метрів туалетного паперу

Раніше Фокус писав, що в Чехії винайшли унікальний антиковідний папір, він знищує бактерії та коронавірус. За своїми фізичними параметрами він не відрізняється від звичайної, тому на ній можна друкувати, виготовляти з неї упаковку тощо.

Також повідомлялося, що у школах Великобританії учням забороняють виходити до туалетів на уроках. Заборони викликали шквал обурень. Розлючені учні кидали вогнегасники, вибивали двері та вікна. А в школі Річмонд у Північному Йоркширі діти напали на вчителів та підпалили дерево.