У школах Великобританії учням забороняють виходити в туалети під час уроків: діти бунтують (фото)

Заборони викликали шквал обурень. Розлючені учні кидали вогнегасники, вибивали двері та вікна. А в школі Річмонд у Північному Йоркширі діти напали на вчителів та підпалили дерево.

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У Великій Британії школярі влаштовують бунти після заборон на використання туалетів під час уроків. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Діти кидали вогнегасники, вибивали двері та розбивали вікна, до низки шкіл довелося викликати поліцію. У школі Річмонд у Північному Йоркширі діти напали на вчителів та підпалили дерево.

В Академії Пенріс у Сент-Остеллі перевертали столи, одній дівчині вирвали волосся, іншому учневі була потрібна допомога лікарів. На фотографіях з місця подій видно групи дітей біля шкільних парканів, дехто намагається перелізти через них.

[ + – ] Учні влаштували масову акцію протесту біля школи у Лідсі

Сотні учнів влаштували масову акцію протесту біля школи у Лідсі після рішення персоналу закрити більшість туалетів. Батьки підтримали дітей, порівнюючи шкільні порядки із "табором для військовополонених". За їхніми твердженнями, дітей відправляли додому за спробу сходити до туалету.

Чому у Великій Британії обмежили відвідування туалетів у школах — суть заборони

Директор школи Haven High Academy у Бостоні заявив, що така форма протестів є неприйнятною і пригрозив учням наслідками. Представник середньої школи сказав, що нових заходів вжито для "забезпечення безпеки" учнів. Між уроками біля туалетів нібито вишиковуються величезні черги.

[ + – ] В Академії Пенріс у Сент-Остеллі учні перевертали столи

"Моїх дочок вигнали через те, що вчора вони ходили до туалету, вони були в розпачі. Якщо їм треба до туалету, нехай ідуть. Це не злочин, обмежувати їх рулоном туалетного паперу абсолютно неприйнятно", — описали ситуацію обурені батьки.

Адміністрації шкіл запевняли, що завжди відкриті принаймні один блок туалетів для хлопчиків та один для дівчаток.

Учні академії Фарнлі у Лідсі казали, що їм сказали отримати письмову розписку, щоб користуватися туалетом під час занять. Батьки звернули увагу на масове порушення прав людини.

У дівчаток у школах міряють довжину спідниць

Багато учнів публікували відео протестів у TikTok, а інші у коментарях запитували, як їм можна приєднатися до акцій та влаштувати бунт у своїй школі, доповнює Daily Mail.

За даними ЗМІ, адміністрації частини шкіл просять показувати учениць "червоні картки" під час менструації. У школі Рейнфорд Хай у Сент-Хеленс вчителі вимірювали довжину спідниць дівчаток. Директор школи Ян Янг не вважає ситуацію, що виникла проблемою.

"Моїй молодшій дочці заборонили користуватися туалетом у період менструації. Їм вимірювали довжину спідниць, а якщо вони відмовлялися, батькам дзвонили і говорили, що їхня дитина має прийти наступного дня у довгій спідниці", — сказали батьки.

Нагадаємо, що в українських містах школи переводили на дистанційний режим через загрозу ракетних ударів ЗС РФ 23 та 24 лютого. Верховна Рада визнавала, що війна вносить корективи до освітніх програм для дітей.

У січні у Києво-Могилянській академії заборонили говорити російською мовою на території навчального закладу.