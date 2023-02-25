В школах Великобритании ученикам запрещают выходить в туалеты на уроках: дети бунтуют (фото)

Запреты вызвали шквал негодований. Разъяренные ученики бросали огнетушители, выбивали двери и окна. А в школе Ричмонд в Северном Йоркшире дети напали на учителей и подожгли дерево.

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В Великобритании школьники устраивают бунты после запретов на использование туалетов во время уроков. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

Дети бросали огнетушители, выбивали двери и разбивали окна, в ряд школ пришлось вызывать полицию. В школе Ричмонд в Северном Йоркшире дети напали на учителей и подожгли дерево.

В Академии Пенрис в Сент-Остелле переворачивали столы, одной девушке вырвали волосы, другому ученику потребовалась помощь врачей. На фотографиях с места событий видны группы детей у школьных заборов, некоторые пытаются перелезть через них.

[ + – ] Ученики устроили массовую акцию протеста возле школы в Лидсе

Сотни учеников устроили массовую акцию протеста возле школы в Лидсе после решения персонала закрыть большинство туалетов. Родители поддержали детей, сравнивая школьные порядки с "лагерем для военнопленных". По их утверждениям, детей отправляли домой за попытку сходить в туалет.

Почему в Великобритании ограничили посещение туалетов в школах — суть запрета

Директор школы Haven High Academy в Бостоне заявил, что такая форма протестов неприемлема и пригрозил ученикам последствиями. Представитель средней школы сказал, что новые меры приняты для "обеспечения безопасности" учеников. Между уроками у туалетов якобы выстраиваются огромные очереди.

[ + – ] В Академии Пенрис в Сент-Остелле ученики переворачивали столы

"Моих дочерей выгнали из-за того, что вчера они ходили в туалет, они были в отчаянии. Если им надо в туалет, пусть идут. Это не преступление, ограничивать их рулоном туалетной бумаги совершенно неприемлемо", — описали ситуацию возмущенные родители.

Администрации школ уверяли, что всегда открыты по крайней мере один блок туалетов для мальчиков и один — для девочек.

Ученики академии Фарнли в Лидсе говорили, что им сказали получить письменную расписку, чтобы пользоваться туалетом во время занятий. Родители обратили внимание на массовое нарушение прав человека.

У девочек в школах меряют длину юбок

Многие ученики публиковали видео протестов в TikTok, а другие в комментариях спрашивали, как им можно присоединиться к акциям и устроить бунт в своей школе, дополняет Daily Mail.

По данным СМИ, администрации части школ просят показывать учениц "красные карточки" во время менструации. В школе Рейнфорд Хай в Сент-Хеленс учителя измеряли длину юбок девочек. Директор школы Ян Янг не считает возникшую ситуацию проблемой.

"Моей младшей дочери запретили пользоваться туалетом в период менструации. Им измеряли длину юбок, а если они отказывались, родителям звонили и говорили, что их ребенок должен прийти на следующий день в длинной юбке", — сказали родители.

Напомним, что в украинских городах школы переводили на дистанционный режим из-за угрозы ракетных ударов ВС РФ 23 и 24 февраля. Верховная Рада признавала, что война вносит коррективы в образовательные программы для детей.

В январе в Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке на территории учебного заведения.