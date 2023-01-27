"Язык оккупантов": в Киево-Могилянской академии запретили разговаривать на русском языке

По словам члена наблюдательного совета Геннадия Зубко, новые правила коснутся преподавателей, студентов, а также административного персонала НаУКМА.

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На 40 сессии Академической конференции Киево-Могилянской академии были утверждены новые правила внутреннего распорядка НаУКМА, согласно которым использовать русский язык на территории учебного заведения запрещено. Об этом заявил член наблюдательного совета академии Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой на языке оккупантов в Могилянке", — пишет Зубко.

Автор публикации также указал на то, что новые нормы касаются преподавателей, студентов, а также административного персонала высшего учебного заведения. По словам Зубко, на подобные решение руководство академии подтолкнули "требования и вызовы времени".

"Благодарю всех, кто приобщился к разработке новых правил, чего требует новая реальность, в которых сегодня приходится работать украинским вузам и всем учебным заведениям", — заключил Геннадий Зубко.

Отметим, что согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком Украины является украинский язык. При этом законодательством предусмотрено свободное использование других языков.

"В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины", — гласит текст 10-й статьи.

В статье 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" идет речь о том, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Напомним, что в ноябре прошлого года уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь оштрафовал мэра Харькова Игоря Терехова за использование русского языка в публичном общении.

Фокус также писал о том, что доцент Национального авиационного университета был оштрафован за использование негосударственного языка во время образовательного процесса. Сам преподаватель в комментарии журналистам заявил, что стал жертвой провокации.