Заплатит 3400 грн: мэра Харькова оштрафовали за использование русского языка (видео)

Игорь Терехов говорит на иностранном языке во время эфиров телемарафона "Единые новости" и в своих обращениях к харьковчанам. Он может опротестовать решение языкового омбудсмена Тараса Креминя о наложении штрафа до 4 декабря.

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Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь вынес постановление о наложении штрафа на мэра Харькова Игоря Терехова за использование русского языка в публичном общении. Об этом сообщается на Facebook-странице языкового омбудсмена.

Как уточняется, городской голова нарушил нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Терехов обязан уплатить штраф в размере 3400 гривен.

"Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона "Единые новости" применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 Закона", –– говорится в публикации.

[ + – ] Игорь Терехов до последнего времени повсеместно разговаривал исключительно на русском языке

Помимо этого, омбудсмен вынес предупреждение в связи с ведением официальных аккаунтов городского головы в социальных сетях. Страницы мэра и городских органов власти в Facebook и Telegram также должны быть на украинском языке.

В соответствии со статьей 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях постановления украинского уполномоченного вступают в силу по истечении срока на их обжалование, то есть 4 декабря.

Напомним, в октябре этого года доцент Национального авиационного университета был оштрафован за использование негосударственного языка во время образовательного процесса.

Осенью 2021 года в Харькове в заведении общепита под названием "7ЧБРК" произошел скандал из-за отказа обслуживать посетителя на украинском языке. Один из хозяев ресторана сперва назвал украиноязычных граждан "рагулями", а позже сказал, что друг к другу необходимо относиться с уважением.