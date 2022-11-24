Заплатить 3400 грн: мера Харкова оштрафували за використання російської мови (відео)

Ігор Терехов розмовляє іноземною мовою під час ефірів телемарафону "Єдині новини" та у своїх зверненнях до харків'ян. Він може опротестувати рішення мовного омбудсмена Тараса Кременя щодо накладення штрафу до 4 грудня.

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Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремень виніс постанову про накладення штрафу на мера Харкова Ігоря Терехова за використання російської мови в публічному спілкуванні. Про це повідомляється на Facebook-сторінці мовного омбудсмена.

Як уточнюється, міський голова порушив норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Терехов зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

"Харківський міський голова Ігор Терехов у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону "Єдині новини" застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону", — йдеться у публікації.

[ + – ] Ігор Терехов досі повсюдно розмовляв лише російською мовою

Крім цього, омбудсмен виніс попередження у зв'язку із веденням офіційних акаунтів міського голови у соціальних мережах. Сторінки мера та міських органів влади у Facebook та Telegram також мають бути українською мовою.

Відповідно до статті 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення постанови українського уповноваженого набирають чинності після закінчення терміну їх оскарження, тобто 4 грудня.

Нагадаємо, у жовтні цього року доцента Національного авіаційного університету було оштрафовано за використання недержавної мови під час освітнього процесу.

Восени 2021 року у Харкові у закладі громадського харчування під назвою "7ЧБРК" стався скандал через відмову обслуговувати відвідувача українською мовою. Один із господарів ресторану спершу назвав україномовних громадян "рагулями", а пізніше сказав, що один до одного необхідно ставитися з повагою.