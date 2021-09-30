"Я живу в Україні, на жаль": у Харкові власник закладу потрапив у мовний скандал (відео)

Один із господарів ресторану спершу назвав україномовних громадян "рагулями", а пізніше сказав, що одне до одного потрібно ставитися з повагою.

У Харкові в закладі громадського харчування під назвою "7ЧБРК" стався скандал через відмову обслуговувати клієнта українською мовою. Про це у своєму відеоблозі розповів колишній керівник одеського "Правого сектора" і націоналіст Сергій Стерненко.

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Стерненко опублікував запис розмови між відвідувачем Владом і продавцем і, за сумісництвом, одним із власників закладу "7ЧБРК" Олександром.

Мовний скандал у Харкові — власник закладу відмовив в обслуговуванні українською мовою

Клієнт поцікавився, чому власник принципово відмовляється обслуговувати його українською мовою, на що той відповів: "Тому що для мене це насильство. І для більшості людей, для 99,9% людей, які до мене сюди приходять, це насильство".

Влад також запитав чому Олександр називає україномовних людей "рагулями", на що чоловік заявив, що це його "особисте ставлення як людини і як громадянина", і додав: "Я живу в Україні, на жаль".

Співвласник "7ЧБРК" пояснив чому не переходить на українську мову під час обслуговування клієнтів так:

"Я виріс у російськомовному суспільстві, мені незручно... Я не хочу чинити насильство над собою. Я краще буду англійською... Ці товариші, яких я назвав рагулями, вони дуже люблять розповідати і звинувачувати, що вони такі бідні, нещасні або не дай Бог ми перетворюємося на совок. Методами, якими вони діють, нав'язуванням ідеології, методами комунікації, вони просто совкові, махрові. Я знаю, про що я говорю, я трохи жив у цивілізованій країні... І я знаю, як люди там взаємодіють. Вони можуть бути з полярними точками зору, проте вони з повагою одне до одного ставляться", — продовжив власник харківського закладу громадського харчування і заявив, в Україні вулиці не стануть чистішими через гімн, вишиванки та українську мову.

Мовний скандал у Харкові — позиція власника закладу

Чоловік на ім'я Олександр підтвердив журналістам місцевого видання NewsRoom, що на записі його голос і заявив, що більшість фраз вирвані з контексту. За словами співвласника "7ЧБРК", клієнти намагалися спровокувати конфлікт і прохання про обслуговування українською мовою від них не звучало.

"Потім він (клієнт Влад — ред.) запитав, чому я не розмовляю державною мовою. Я відповів, що моя лексика українською поступається російській і що я хочу любити українську мову, а не розмовляти нею з-під палки", — продовжив Олександр.

Журналіст поцікавився, чому власнику закладу "7ЧБРК" не подобається жити в Україні, на що підприємець зазначив, що не схвалює поляризацію суспільства на мовному питанні.

"Це моє особисте ставлення. Я б хотів жити в державі, в якій з кожним роком стає краще. Мені не подобається поляризація суспільства на мовному ґрунті. Я мав досвід проживання в країні, де люди говорять різними мовами і чудово ставляться одне до одного. Тому що хочуть. Чого в нас не було, немає і не буде", — підкреслив Олександр і додав, що йому вже надходили повідомлення від місцевих активістів, які обіцяли "зайти в гості".

[ + – ] Мовний скандал у Харкові

Сергій Стерненко — націоналіст і колишній глава "Правого сектора" в Одесі. Є фігурантом справи про викрадення депутата одеської районної ради Сергія Щербича в 2015 році. За словами потерпілого, Сергій Стерненко зі своїм соратником Русланом Демчуком його залякували, били, тиснули пальці плоскогубцями й обстріляли з пістолета, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси.

Апеляційний суд частково виправдав Стерненка у "справі Щербича", засудивши його до 3 років умовного ув'язнення. Націоналіст також проходив у справі вбивства чоловіка в травні 2018 року: на Сергія Стерненка напали двоє чоловіків, один з яких отримав смертельне ножове поранення. Через два роки після нападу ексглаві одеського "Правого сектора" повідомили про підозру у вбивстві та носінні холодної зброї.

Раніше Фокус писав, що в Києві звільнили професорку Катерину Більченко, яка потрапила в мовний скандал. Викладачка розкритикувала закон про функціонування державної мови, через що наукова рада НПУ спершу відсторонила її від занять, а через час скоротила з посади.

Також Фокус розповідав про мовний скандал у Харкові. Під час маршу вишиванок мешканка Харкова назвала учасників акції "бидлом" і "неосвіченими людьми". Пізніше вона вибачилася за свої слова і заявила, що її через цей інцидент звільнили з роботи.