"Я живу в Украине, к сожалению": в Харькове владелец заведения угодил в языковой скандал (видео)

Один из хозяев ресторана сперва назвал украиноязычных граждан "рагулями", а позже сказал, что друг к другу необходимо относиться с уважением.

В Харькове в заведении общепита под названием "7ЧБРК" произошел скандал из-за отказа обслуживать посетителя на украинском языке. Об этом в своем видеоблоге рассказал бывший руководитель одесского "Правого сектора" и националист Сергей Стерненко.

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Стерненко опубликовал запись разговора между посетителем Владом и продавцом и, по совместительству, одним из владельцев заведения "7ЧБРК" Александром.

Языковой скандал в Харькове — владелец заведения отказал в обслуживании на украинском языке

Клиент поинтересовался, почему владелец принципиально отказывается обслуживать его на украинском языке, на что тот ответил: "Потому что для меня это насилие. И для большинства людей, для 99,9% людей, которые ко мне сюда приходят, это насилие".

Влад также спросил почему Александр называет украиноязычных людей "рагулями", на что мужчина заявил, что это его "личное отношение как человека и как гражданина", и добавил: "Я живу в Украине, к сожалению".

Совладелец "7ЧБРК" объяснил почему не переходит на украинский язык при обслуживании клиентов следующими словами:

"Я вырос в русскоязычном обществе, мне неудобно… Я не хочу проводить насилие над собой. Я лучше буду на английском… Эти товарищи, которых я назвал рагулями, они очень любят рассказывать и обвинять, что они такие бедные, несчастные или не дай Бог мы превращаемся в совок. Методами, которыми они действуют, навязывания идеологии, методами коммуникации, они просто совковые, махровые. Я знаю, о чем я говорю, я немного жил в цивилизованной стране… И я знаю, как люди там взаимодействуют. Они могут быть с полярными точками зрения, однако они с уважением друг к другу относятся", — продолжил владелец харьковского заведения общепита и заявил, в Украине улицы не станут чище из-за гимна, вышиванки и украинского языка.

Языковой скандал в Харькове — позиция владельца заведения

Мужчина по имени Александр подтвердил журналистам местного издания NewsRoom, что на записи его голос и заявил, что многие фразы вырваны из контекста. По словам совладельца "7ЧБРК", клиенты пытались спровоцировать конфликт и просьбы об обслуживании на украинском языке от них не звучало.

"Потом он (клиент Влад — ред.) спросил, почему я не говорю на государственном языке. Я ответил, что моя лексика на украинском уступает русской и что я хочу любить украинский язык, а не разговаривать на нем из-под палки", — продолжил Александр.

Журналист поинтересовался, почему владельцу заведения "7ЧБРК" не нравится жить в Украине, на что предприниматель отметил, что не приветствует поляризацию общества на языковом вопросе.

"Это мое личное отношение. Я бы хотел жить в государстве, в котором с каждым годом становится лучше. Мне не нравится поляризация общества на языковой почве. Я имел опыт проживания в стране, где люди говорят на разных языках и прекрасно относятся друг к другу. Потому что хотят. Чего у нас не было, нет и не будет", — подчеркнул Александр и добавил, что ему уже поступали сообщения от местных активистов, которые обещали "зайти в гости".

[ + – ] Языковой скандал в Харькове

Сергей Стерненко — националист и бывший глава "Правого сектора" в Одессе. Является фигурантом дела о похищении депутата одесского районного совета Сергея Щербича в 2015 году. По словам потерпевшего, Сергей Стерненко со своим соратником Русланом Демчуком его запугивали, избивали, давили пальцы плоскогубцами и обстреляли из пистолета, а после — выбросили возле Суворовского суда Одессы.

Апелляционный суд частично оправдал Стерненко по "делу Щербича", приговорив его к 3 годам условного заключения. Националист также проходил по делу убийства мужчины в мае 2018 года: на Сергея Стерненко напали двое мужчин, один из которых получил смертельное ножевое ранение. Через два года после нападения экс-главе одесского "Правого сектора" сообщили о подозрении в убийстве и ношении холодного оружия.

Ранее Фокус писал, что в Киеве уволили профессора Екатерину Бильченко, которая угодила в языковой скандал. Преподаватель раскритиковала закон о функционировании государственного языка, из-за чего научный совет НПУ сперва отстранил ее от занятий, а через время сократил с должности.

Также Фокус рассказывал про языковой скандал в Харькове. Во время марша вышиванок жительница Харькова назвала участников акции "быдлом" и "необразованными людьми". Позже она извинилась за свои слова и заявила, что ее из-за этого инцидента уволили с работы.