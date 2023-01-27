"Мова окупантів": у Києво-Могилянській академії заборонили розмовляти російською мовою

За словами члена наглядової ради Геннадія Зубка, нові правила стосуватимуться викладачів, студентів, а також адміністративного персоналу НаУКМА.

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На 40-ій сесії Академічної конференції Києво-Могилянської академії затвердили нові правила внутрішнього розпорядку НаУКМА, згідно з якими використовувати російську мову на території навчального закладу заборонено. Про це заявив член наглядової ради академії Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці", — пише Зубко.

Автор публікації також зазначив, що нові норми стосуються викладачів, студентів, а також адміністративного персоналу вищого навчального закладу. За словами Зубка, на подібні рішення керівництво академії підштовхнуло "вимоги та виклики часу".

"Дякую всім, хто долучився до розробки нових правил, чого вимагає нова реальність, у яких сьогодні доводиться працювати українським вишам та всім навчальним закладам", — підсумував Геннадій Зубко.

Зазначимо, що згідно зі статтею 10 Конституції України державною мовою України є українська мова. Законодавством передбачено вільне використання інших мов.

"В Україні гарантується вільний розвиток, використання та захист російської мови, інших мов національних меншин України", — говорить текст 10-ї статті.

У статті 21 Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної” йдеться про те, що мовою освітнього процесу у навчальних закладах є державна мова.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року уповноважений із захисту української мови Тарас Кремень оштрафував мера Харкова Ігоря Терехова за використання російської мови у публічному спілкуванні.

Фокус також писав про те, що доцента Національного авіаційного університету було оштрафовано за використання недержавної мови під час освітнього процесу. Сам викладач у коментарі журналістам заявив, що став жертвою провокації.