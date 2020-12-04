В Чехии изобрели уникальную антиковидную бумагу: уничтожает бактерии и коронавирус

По своим физическим параметрам антиковидная бумага не отличается от обычной, поэтому на ней можно печатать, изготавливать из нее упаковку и т.п.

Исследователи из Института химических процессов Академии наук Чехии утверждают, что разработанная ими бумага может убить до 70% коронавирусов за 10 минут и полностью уничтожить их за полчаса.

Работу над этой бумагой они начали пять лет назад в сотрудничестве с производителем бумаги компанией SPM (Security Paper Mill) при поддержке Технологического агентства Чехии. О коронавирусе тогда никто не знал, хотели получить бумагу с антибактериальным действием. Большой спрос на нее был в странах третьего мира, которые хотели предотвратить распространение болезней через деньги, билеты и тому подобное. "Мы разработали антибактериальную бумагу за три года", — сказал Иржи Собек, один из авторов разработки.

Когда разразилась пандемия коронавируса, ученые решили расширить спектр действия своей бумаги. Они нашли специальный наполнитель – наноструктурированные комплексы цинка и серебра. Они действуют на протяжении всего срока службы бумаги, не выделяются из нее и полностью безопасны при контакте с кожей человека.

Усовершенствованная бумага получила название Anticovid. Она может не только за минуту убить 99% бактерий, но и убить до 70% коронавирусов за 10 минут, а полностью уничтожить их – за полчаса.

[ + – ] Антиковидная бумага

По словам Собека они сейчас работают над тем, чтобы добиться 100-процентного уничтожения коронавирусов за 10 минут.

По своим физическим параметрам антиковидная бумага не отличается от обычной.

Ее антивирусная эффективность в настоящее время проверяется в немецких лабораториях. Бумажная фабрика SPM уже получила заявки из России, Германии и Китая и рассчитывает производить от 20 до 50 тысяч тонн специальной бумаги в год.

Напомним, заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете профессор Деви Шридхар считает, что за последние 10 месяцев борьбы с COVID-19 человечеству удалось достигнуть существенных результатов, и дело не только в готовящейся вакцине.