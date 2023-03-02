Съедает пол рулона туалетной бумаги в день: у женщины обнаружили редкую болезнь

34-летняя певица Кеша из Чикаго имеет довольно необычное пристрастие. Она постоянно ест салфетки и другие бумажные изделия. Специалисты называют такую пагубную привычку ксилофагией и считают что это может быть опасно для ее жизни.

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Женщина, появилась на шоу TLC "Моя странная зависимость" еще в 2010 году и рассказала, что она съедает половину рулона туалетной бумаги каждый день в течение 23 лет. Об этом сообщает The Sun.

Кеша вспоминает, что это странная привычка появилась в шестом классе после детской травмы, когда она покинула семейный дом и уехала жить к бабушке и тете.

"Я думаю, что хочу этого, потому что мне нравится, как туалетная бумага ощущается на языке, как она растворяется, когда попадает на язык", — рассказывает женщина.

Далее она уточнила, что двухслойная — ее любимая туалетная бумага, потому что ее "легче переварить".

[ + – ] Мать певицы не понимает почему она ест салфетки и прочие бумажные изделия Фото: tlc uk/Youtube

34-летняя певица, страдающая необычной зависимостью, известной как ксилофагия, и ежедневно съедающая около 75 листов, так любит похрустеть бумагой, что ее мама говорит, что для нее это "как наркотик".

"Я никогда не могла понять, почему она ест салфетки и прочие бумажные изделия, и никогда не пойму", — говорит мать Кеши.

Стоит отметить, что женщина не понимает насколько серьезно это расстройство. Психиатр Кимм Деннис предупреждала ее, что если она продолжит есть туалетную бумагу то кишки разорвутся внутри брюшной полости, это может привести к летальному исходу, причем довольно быстро.

"Вы подвергаете свое тело риску и действительно играете в русскую рулетку со своей жизнью", — говорит доктор.

С момента появления привычки до выхода шоу в эфир в 2010 году Кеша пропустила через свой организм более 1 200 футов (365 метров) туалетной бумаги.

[ + – ] Только до 2010 года Кеша пропустила через свой организм 365 метров туалетной бумаги

Ранее Фокус писал, что в Чехии изобрели уникальную антиковидную бумагу, она уничтожает бактерии и коронавирус. По своим физическим параметрам она не отличается от обычной, поэтому на ней можно печатать, изготавливать из нее упаковку и т.п.

Также сообщалось, что в школах Великобритании ученикам запрещают выходить в туалеты на уроках. Запреты вызвали шквал негодований. Разъяренные ученики бросали огнетушители, выбивали двери и окна. А в школе Ричмонд в Северном Йоркшире дети напали на учителей и подожгли дерево.