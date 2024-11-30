Предлагают работу: производитель гигиенических средств печатает вакансии на туалетной бумаге (фото)

Студенты в Британии не знают, с чего начать поиск работы после окончания университета. Поэтому производитель туалетной бумаги решил помочь им в этом.

Один из ведущих работодателей Великобритании, компания Essity напечатала объявление об открытых вакансиях на туалетной бумаге. Об этом сообщает издание The Sun.

Рулоны с QR-кодами уже заметили в уборных Университета Ноттингема, где обучают высококвалифицированных инженеров.

Специалисты по подбору персонала компании провели исследование среди студентов университетов, в ходе которого выяснилось, что 31 процент опрошенных считает перспективу поиска работы непреодолимой, а 21 процент вообще не имеют никакого представления о том, с чего начать после окончания учебы. Чуть менее четверти студентов заявили, что боятся окончания университета, поскольку тогда им придется искать работу.

Поскольку компания специализируется на производстве туалетной бумаги, то идея донести предложения работы до соискателей именно таким образом оказалось очевидной.

Заинтересованные в работе люди могут отсканировать QR-код на рулоне бумаги и перейти по ссылке на сайт, где можно заполнить форму и отправить резюме.

В компании верят, что таким интересным способом им удастся привлечь как можно больше специалистов.

Напомним, в Ковеле Волынской области волонтеры призвали горожан избавляться от русской литературы и передавать книги на макулатуру. Книги переделают в туалетную бумагу, которую потом отправят на фронт.

Также Фокус писал, что американская певица Кеша имеет довольно необычное пристрастие к туалетной бумаге, которой она ежедневно съедает по половине рулона на протяжении 23 лет. Специалисты называют такую привычку ксилофагией и считают, что это может быть опасным.