Пропущена година поставить хрест на серці: вчені застерегли людей, які мало сплять

Сон уже багато років пов'язують із найрізноманітнішими сферами роботи нашого організму. Однак нещодавно вчені з'ясували, що його нестача може серйозно підвищити ризик передчасної смерті.

У новому дослідженні вченими вивчався зв'язок між регулярністю сну і ризиком основних небезпечних серцево-судинних ускладнень (ОССО). Наукова робота відповідає зростаючому інтересу до того, як зміни в режимі сну впливають на наше здоров'я в найрізноманітніших сферах. Під регулярністю сну вчені розуміли сталість часу сну і неспання, що виявилося ключовим елементом у зміцненні здоров'я нашого мотора, пише News Medical.

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Попередні роботи показали важливість регулярного сну для прогнозування смертності, припускаючи, що нерегулярний режим сну порушує циркадні ритми, гормональний баланс і метаболізм, тим самим підвищуючи ризик серцево-судинних ускладнень. У дослідженні, опублікованому в Journal of Epidemiology and Community Health, взяли участь учасники старшого і середнього віку з Біобанку Великої Британії, які протягом тижня носили акселерометри на зап'ясті, щоб відстежувати свій сон.

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На основі цих даних вчені розрахували індекс регулярності сну (ІРС) — показник, що варіює від 0 до 100. Учасників розділили на тих, хто регулярно спить (ІРС понад 87,3), тих, хто помірно нерегулярно спить (ІРС 71,6-87,3), та тих, хто нерегулярно спить (ІРС менше 71,6).

Результати виявили чіткий зв'язок між нерегулярністю сну і підвищеним ризиком ОССО. У тих, хто спав погано, ризик розвитку серцевої недостатності був на 45% вищим. Результати дослідження показали, що люди, які регулярно сплять, частіше дотримуються рекомендованої тривалості сну 7-9 годин на добу, що корелює зі зниженням ризику серцево-судинних ускладнень. Ключовим моментом стало різке зниження ризику в людей із показником ІРС вище 80 балів: середній бал 80,8 пов'язаний зі зниженням ризику СССО на 18%.

Достатня тривалість сну допомогла знизити ризик у людей з помірною нерегулярністю сну, але не звела нанівець негативні наслідки у людей з вкрай нерегулярним режимом сну. Це свідчить про те, що підтримання постійного режиму сну може бути важливішим, ніж просто досягнення достатньої тривалості сну. Дослідження наголосило на необхідності включення регулярності сну до рекомендацій із громадської охорони здоров'я та інших клінічних рекомендацій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.