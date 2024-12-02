Пропущенный час поставит крест на сердце: ученые предостерегли мало спящих людей

Сон уже многие годы связывают с самыми разными областями работы нашего организма. Однако недавно ученые выяснили, что его недостаток может серьезно повысить риск преждевременной смерти.

В новом исследовании учеными изучалась связь между регулярностью сна и риском основных опасных сердечно-сосудистых осложнений (ОССО). Научная работа отвечает растущему интересу к тому, как изменения в режиме сна влияют на наше здоровье в самых разных областях. Под регулярностью сна ученые понимали постоянство времени сна и бодрствования, что оказалось ключевым элементом в укреплении здоровья нашего мотора, пишет News Medical.

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Предыдущие работы показали важность регулярного сна для прогнозирования смертности, предполагая, что нерегулярный режим сна нарушает циркадные ритмы, гормональный баланс и метаболизм, тем самым повышая риск сердечно-сосудистых осложнений. В исследовании, опубликованном в Journal of Epidemiology and Community Health, приняли участие участники старшего и среднего возраста из Биобанка Великобритании, которые в течение недели носили акселерометры на запястье, чтобы отслеживать свой сон.

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На основе этих данных учеными был рассчитан индекс регулярности сна (ИРС) — показатель, варьирующий от 0 до 100. Участники были разделены на регулярно спящих (ИРС больше 87,3), умеренно нерегулярно спящих (ИРС 71,6-87,3) и нерегулярно спящих (ИРС меньше 71,6).

Результаты выявили четкую связь между нерегулярностью сна и повышенным риском ОССО. У тех, кто спал плохо, риск развития сердечной недостаточности был на 45% выше. Результаты исследования показали, что люди, регулярно спящие, чаще соблюдают рекомендуемую продолжительность сна 7-9 часов в сутки, что коррелирует со снижением риска сердечно-сосудистых осложнений. Ключевым моментом стало резкое снижение риска у людей с показателем ИРС выше 80 баллов: средний балл 80,8 связан со снижением риска ОССО на 18%.

Достаточная продолжительность сна помогла снизить риск у людей с умеренной нерегулярностью сна, но не свела на нет негативные последствия у людей с крайне нерегулярным режимом сна. Это говорит о том, что поддержание постоянного режима сна может быть более важным, чем просто достижение достаточной продолжительности сна. Исследование выделило необходимость включения регулярности сна в рекомендации по общественному здравоохранению и прочие клинические рекомендации.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.