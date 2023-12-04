Сон на вес золота. Ученые связали ночной образ жизни с повышенным риском развития диабета

Недавно ученые раскрыли четкую связь между ночным образом жизни, дневной работой и серьезным риском развития диабета. Оказалось, что тихая ночь таит в себе неожиданные опасности.

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В недавнем исследовании, проведенном Бригамской женской больницей, ученые обнаружили потенциальную связь между поздним ночным образом жизни и повышенным риском развития диабета. Это интригующее исследование было посвящено изучению того, как режим сна и бодрствования может влиять на наше здоровье, пишет Knowridge.

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В ходе исследования были проанализированы привычки 63 676 женщин-медсестер, изучены их режим сна, образ жизни и состояние диабета. Среди них 11% были ночными совами, а 35 % предпочитали утренние часы. Большинство же оказались между ними в плане режима сна. Интересно, что вероятность развития диабета у тех, кто засиживался допоздна, была на 72 % выше. Эта цифра снизилась до 19 %, когда были учтены факторы образа жизни, но все равно осталась немаловажной.

Авторы исследования отметили, что любители позднего сна в целом ведут менее здоровый образ жизни. Они, как правило, больше пьют, плохо питаются, меньше спят, курят, не следят за весом и не занимаются спортом. Эти аспекты отчасти объясняют, почему позднее засыпание может повышать риск развития диабета. Интересным открытием стало и то, что этот повышенный риск проявлялся только у медсестер с дневной работой, но не у тех, кто работал в ночную смену. Это говорит о том, что конфликт между естественной склонностью ко сну и графиком работы может повышать риски для здоровья.

Согласно исследованию, засиживаясь допоздна мы значительно повышаем риск развития диабета Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Хотя в данном исследовании принимали участие в основном женщины-медсестры, его результаты могут распространяться на более широкую демографическую группу. Будущие исследования направлены на изучение генетических факторов режима сна и их связи с другими заболеваниями, такими как болезни сердца.

Понимание того, влияет ли режим сна непосредственно на риск для здоровья, может произвести революцию в стратегиях профилактики. Персонализация медицинских рекомендаций на основе индивидуальных типов сна может помочь снизить риски, связанные с привычкой спать поздно ночью, и потенциально уменьшить заболеваемость диабетом и сопутствующими болезнями.

Ранее Фокус писал об опасностях нерегулярного сна. Согласно недавнему опубликованному исследованию, люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который представляет собой образование бляшек на стенках артерий.

Также Фокус писал о том, чем опасен дневной сон. Новое исследование полагает, что вздремнуть в течение дня может быть не только не полезно, но и крайне опасно для нашего здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.