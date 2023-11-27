Важный промежуток времени: ученые выяснили, когда можно предотвратить смерть от диабета

Ученые смогли просчитать критически важный период времени при диагнозе диабета, в который шанс смерти можно эффективно снизить, регулируя уровень сахара.

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Исследование, проведенное университетами Гетеборга и Оксфорда, подчеркивает важность раннего контроля уровня сахара в крови у больных диабетом 2-го типа. Анализируя данные британского проспективного исследования диабета (UK Prospective Diabetes Study), ученые сосредоточили внимание на том, как ранний уровень сахара в крови влияет на риск сердечных приступов и смертность в долгосрочной перспективе, особенно через 10-20 лет после постановки диагноза, пишет Knowridge.

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Результаты показали, что контроль уровня сахара в крови сразу после постановки диагноза имеет более важное значение для будущего состояния здоровья, чем считалось ранее. Соблюдение рекомендаций по лечению (HbA1c 52 ммоль/моль или ниже) с самого начала заболевания связано со снижением риска смерти на 20% через 10-15 лет. Напротив, достижение хорошего контроля уровня сахара в крови через 10 лет после постановки диагноза приводило к снижению риска смерти лишь на 3%.

Данное исследование подчеркивает необходимость своевременного контроля уровня сахара в крови для оптимизации долгосрочного прогноза у больных сахарным диабетом 2-го типа. Раннее выявление и лечение являются ключевыми факторами, позволяющими избежать длительных периодов повышенного уровня сахара в крови.

Исследование также проливает свет на эффект гликемического наследия, демонстрируя, что ранний хороший контроль уровня сахара в крови у пациентов с недавно установленным диагнозом может снизить риск развития диабетических осложнений и смерти на срок до 30 лет. Этот эффект повлиял на мировые рекомендации по лечению, согласно которым приоритетом является быстрый и устойчивый контроль уровня глюкозы в крови после постановки диагноза диабета. Исследование подчеркивает жизненно важную роль раннего вмешательства и постоянного контроля уровня сахара в крови в улучшении долгосрочных результатов лечения больных диабетом 2 типа.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.