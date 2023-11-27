Важливий проміжок часу: вчені з'ясували, коли можна запобігти смерті від діабету

Вчені змогли прорахувати критично важливий період часу при діагнозі діабету, в який шанс смерті можна ефективно знизити, регулюючи рівень цукру.

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Дослідження, проведене університетами Гетеборга та Оксфорда, підкреслює важливість раннього контролю рівня цукру в крові у хворих на діабет 2-го типу. Аналізуючи дані британського проспективного дослідження діабету (UK Prospective Diabetes Study), науковці зосередили увагу на тому, як ранній рівень цукру в крові впливає на ризик серцевих нападів і смертність у довгостроковій перспективі, особливо через 10-20 років після постановки діагнозу, пише Knowridge.

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Результати засвідчили, що контроль рівня цукру в крові одразу після постановки діагнозу має більш важливе значення для майбутнього стану здоров'я, ніж вважалося раніше. Дотримання рекомендацій щодо лікування (HbA1c 52 ммоль/моль або нижче) від самого початку захворювання пов'язане зі зниженням ризику смерті на 20% через 10-15 років. Навпаки, досягнення хорошого контролю рівня цукру в крові через 10 років після постановки діагнозу призводило до зниження ризику смерті лише на 3%.

Це дослідження підкреслює необхідність своєчасного контролю рівня цукру в крові для оптимізації довгострокового прогнозу у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Раннє виявлення та лікування є ключовими факторами, що дають змогу уникнути тривалих періодів підвищеного рівня цукру в крові.

Дослідження також проливає світло на ефект глікемічної спадщини, демонструючи, що ранній добрий контроль рівня цукру в крові в пацієнтів із нещодавно встановленим діагнозом може знизити ризик розвитку діабетичних ускладнень і смерті на термін до 30 років. Цей ефект вплинув на світові рекомендації з лікування, згідно з якими пріоритетом є швидкий і стійкий контроль рівня глюкози в крові після постановки діагнозу діабету. Дослідження підкреслює життєво важливу роль раннього втручання та постійного контролю рівня цукру в крові в поліпшенні довгострокових результатів лікування хворих на діабет 2 типу.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.