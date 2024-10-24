Суддя, інженер і лікар: прибиральник працював 27 років без вихідних заради успіху дітей

Покинувши рідний Бангладеш заради роботи в Малайзії, Абу Бакар 27 років без жодного вихідного працював, щоб його діти отримали шанс на краще майбутнє. Ця історія викликала хвилю обговорень у соціальних мережах, де одні захоплюються його самовідданістю, а інші ставлять запитання, чому діти не повернули його додому раніше.

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У Малайзії вже 27 років працює прибиральник, який жодного разу за цей час не взяв вихідний, все заради того, щоб підтримувати свою сім'ю і забезпечити дітям гідне майбутнє. У підсумку його діти досягли величезних успіхів — один став суддею, інший лікарем, а третій інженером. Про це пише South China Morning Post.

70-річний Абу Бакар родом із Бангладеш. Він покинув своє рідне село 31 рік тому в пошуках кращого життя і роботи в Малайзії.

70-річний Абу Бакар 27 років пропрацював без вихідних Фото: SCMP

В інтерв'ю для видання Humans of Kuala Lumpur Абу Бакар розповів, як дізнався про численні робочі місця в Малайзії та про своє рішення взятися за працю, від якої багато хто відмовлявся. Він працював усі ці роки без вихідних, повністю віддаючи себе праці.

Більшу частину зароблених грошей він відправляв у Бангладеш, щоб його діти могли здобути освіту і мати гідне життя. Хоча його точний дохід не було розкрито, згідно з даними сайту Indeed, середня зарплата прибиральника в Малайзії становить близько 1640 ринггітів (приблизно 400 доларів США).

Згідно з базою даних Numbeo, сім'я з чотирьох осіб у Бангладеш витрачає на життя близько 1200 доларів на місяць, не рахуючи оренди житла. Що стосується джерел доходу його сім'ї в Бангладеш, щодо цього інформації немає.

"Відтоді, як я приїхав сюди, я жодного разу не повертався додому. Я сумую за родиною, і вони теж сумують за мною, але я роблю це заради їхнього майбутнього", — поділився Абу Бакар. Він описав своє повсякденне життя як дуже просте й одноманітне: "Щодня я прокидаюся, приймаю душ, снідаю, йду на роботу, повертаюся, дзвоню своїй родині в село, а потім відпочиваю".

Попри всі труднощі, зусилля Абу Бакара не пройшли даром. Його дочка стала шанованим суддею, а двоє синів досягли успіхів у професіях лікаря та інженера. "Я неймовірно гордий тим, чого домоглися мої діти", — зазначив він.

За інформацією видання, Бакар нещодавно повернувся в Бангладеш, щоб возз'єднатися з родиною. На момент його від'їзду, його молодшому синові було всього шість місяців.

Його історія викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах, де багато хто захоплюється його самовідданістю. Один із користувачів прокоментував: "Який приголомшливий приклад для наслідування! Його віра і любов до сім'ї підтримували його всі ці роки".

Інший користувач наголосив: "Не можна недооцінювати цінність праці. Ці люди своїми руками будують майбутнє для своїх сімей і заслуговують на величезну повагу".

Однак не всі думки були настільки однозначними. Один коментатор висловив критику на адресу дітей Абу Бакара: "Якби я був суддею, лікарем або інженером, я давно б повернув свого батька додому. Жоден батько не повинен так жертвувати собою заради успіху дітей".

Нагадаємо, китаянку, яка змусила двох своїх малолітніх дітей сидіти на зовнішньому блоці кондиціонера, розміщеному на 23-му поверсі, розкритикували в інтернеті. Жителі містечка Лояні в провінції Хенань почули плач маленької дівчинки, яка разом із братом опинилася за вікном квартири.