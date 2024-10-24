Судья, инженер и врач: уборщик работал 27 лет без выходных ради успеха детей

Покинув родной Бангладеш ради работы в Малайзии, Абу Бакар 27 лет без единого выходного трудился, чтобы его дети получили шанс на лучшее будущее. Эта история вызвала волну обсуждений в социальных сетях, где одни восхищаются его самоотверженностью, а другие задаются вопросом, почему дети не вернули его домой раньше.

Related video

В Малайзии уже 27 лет трудится уборщик, который ни разу за это время не взял выходной, все ради того, чтобы поддерживать свою семью и обеспечить детям достойное будущее. В итоге его дети достигли огромных успехов — один стал судьей, другой врачом, а третий инженером. Об этом пишет South China Morning Post.

70-летний Абу Бакар родом из Бангладеш. Он покинул свою родную деревню 31 год назад в поисках лучшей жизни и работы в Малайзии.

70-летний Абу Бакар 27 лет проработал без выходных Фото: SCMP

В интервью для издания Humans of Kuala Lumpur Абу Бакар рассказал, как узнал о многочисленных рабочих местах в Малайзии и о своем решении взяться за труд, от которого многие отказывались. Он работал все эти годы без выходных, полностью отдавая себя труду.

Большую часть заработанных денег он отправлял в Бангладеш, чтобы его дети могли получить образование и иметь достойную жизнь. Хотя его точный доход не был раскрыт, согласно данным сайта Indeed, средняя зарплата уборщика в Малайзии составляет около 1640 ринггитов (примерно 400 долларов США).

Согласно базе данных Numbeo, семья из четырех человек в Бангладеш тратит на жизнь около 1200 долларов в месяц, не считая аренды жилья. Что касается источников дохода его семьи в Бангладеш, на этот счет информации нет.

"С тех пор, как я приехал сюда, я ни разу не возвращался домой. Я скучаю по семье, и они тоже скучают по мне, но я делаю это ради их будущего", — поделился Абу Бакар. Он описал свою повседневную жизнь как очень простую и однообразную: "Каждый день я просыпаюсь, принимаю душ, завтракаю, иду на работу, возвращаюсь, звоню своей семье в деревню, а потом отдыхаю".

Несмотря на все трудности, усилия Абу Бакара не прошли даром. Его дочь стала уважаемым судьей, а два сына добились успехов в профессиях врача и инженера. "Я невероятно горд тем, чего добились мои дети", — отметил он.

По информации издания, Бакар недавно вернулся в Бангладеш, чтобы воссоединиться с семьей. На момент его отъезда, его младшему сыну было всего шесть месяцев.

Его история вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где многие восхищаются его самоотверженностью. Один из пользователей прокомментировал: "Какой потрясающий пример для подражания! Его вера и любовь к семье поддерживали его все эти годы".

Другой пользователь подчеркнул: "Нельзя недооценивать ценность труда. Эти люди своими руками строят будущее для своих семей и заслуживают огромного уважения".

Однако не все мнения были столь однозначными. Один комментатор выразил критику в адрес детей Абу Бакара: "Если бы я был судьей, врачом или инженером, я давно бы вернул своего отца домой. Ни один родитель не должен так жертвовать собой ради успеха детей".

Напомним, китаянку, которая заставила двух своих малолетних детей сидеть на внешнем блоке кондиционера, размещенном на 23-м этаже, раскритиковали в интернете. Жители городка Лояни в провинции Хэнань услышали плач маленькой девочки, которая вместе с братом оказалась за окном квартиры.