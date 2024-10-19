"Хотела разозлить мужа": мать посадила детей на кондиционер 23-го этажа (фото, видео)

На опубликованных кадрах, снятых соседями, можно увидеть, что мальчик сохранял спокойствие, а девочка начала кричать и плакать. Пока неизвестно, о чем именно спорили супруги.

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Китаянку, которая заставила двух своих малолетних детей сидеть на внешнем блоке кондиционера, размещенном на 23-м этаже, раскритиковали в интернете. Жители городка Лояни в провинции Хэнань услышали плач маленькой девочки, которая вместе с братом оказалась за окном квартиры. Об этом сообщает издание Sohu.

На опубликованных кадрах, снятых соседями, можно увидеть, что мать во время спора с мужчиной оперлась на подоконник, не давая ему подойти к детям. Напуганные малыши тем временем сидят на устройстве без защитного снаряжения: мальчик сохранял спокойствие, а девочка начала кричать и плакать. Пока неизвестно, о чем именно спорили супруги.

Об этом инциденте в полицию сообщил местный житель.

"Пожарные приехали вовремя. Дети уже в безопасности", — заявил представитель семейного управления, добавив, что все службы вместе с правоохранителями детально расследуют дело.

Мать посадила детей за окном квартиры на 23-м этаже Фото: Sohu

Накажут ли мать за такое отношение к детям, пока не сообщается. Впрочем, видеоролик уже вызвал волну возмущения в Китае, собрав 55 миллионов просмотров на платформе Weibo.

"Мать должна защищать своих детей, а она подвергла их смертельной опасности. Если случится несчастный случай, она будет жалеть об этом больше, чем кто-либо другой. Зачем прибегать к крайним мерам?" — написал в комментариях один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Эта женщина сумасшедшая и ужасная! Она должна понести серьезную ответственность за свой поступок".

Еще один пользователь раскритиковал отца: "В этом случае надо быть мягче. Она хотела разозлить мужа. Надо было ее успокоить и уберечь от роковой ошибки".

Напомним, ранее Фокус писал, что мать из провинции Чжэцзян, что в Китае, облила водой своего сына младшего школьного возраста, чтобы проучить его за издевательства над одноклассниками в школе. Это видео в социальной сети Weibo просмотрело несколько миллионов человек.

Кроме того, ранее появилось видео, на котором отец на коленях просит прощения у своей дочери-подростка за то, что не может купить ей iPhone. Родственники общались на повышенных тонах, поэтому случайные прохожие хорошо слышали, о чем именно был их разговор.