"Хотіла розізлити чоловіка": матір посадила дітей на кондиціонер 23-го поверху (фото, відео)

На опублікованих кадрах, знятих сусідами, можна побачити, що хлопчик зберігав спокій, а дівчинка почала кричати та плакати. Наразі невідомо, про що саме сперечалося подружжя.

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Китаянку, яка змусила двох своїх малолітніх дітей сидіти на зовнішньому блоці кондиціонера, розміщеному на 23-му поверсі, розкритикували в інтернеті. Жителі містечка Лояні у провінції Хенань почули плач маленької дівчинки, яка разом з братом опинилась за вікном квартири. Про це повідомляє видання Sohu.

На опублікованих кадрах, знятих сусідами, можна побачити, що матір під час суперечки з чоловіком сперлась на підвіконня, не даючи йому підійти до дітей. Налякана малеча тим часом сидить на пристрої без захисного спорядження: хлопчик зберігав спокій, а дівчинка почала кричати та плакати. Наразі невідомо, про що саме сперечалося подружжя.

Про цей інцидент у поліцію повідомив місцевий житель.

"Пожежники приїхали вчасно. Діти уже в безпеці", — заявив представник сімейного управління, додавши, що всі служби разом з правоохоронцями детально розслідують справу.

Матір посадила дітей за вікном квартири на 23-му поверсі Фото: Sohu

Чи покарають матір за таке ставлення до дітей, поки не повідомляється. Втім, відеоролик уже викликав хвилю обурення в Китаї, зібравши 55 мільйонів переглядів на платформі Weibo.

"Мати має захищати своїх дітей, а вона наразила їх на смертельну небезпеку. Якщо трапиться нещасний випадок, вона буде шкодувати про це більше, ніж будь-хто інший. Навіщо вдаватися до крайніх заходів?" — написав у коментарях один з учасників обговорення.

Інший додав: "Ця жінка божевільна і жахлива! Вона має понести серйозну відповідальність за свій вчинок".

Ще один користувач розкритикував батька: "У цьому випадку треба бути м'якшим. Вона хотіла розізлити чоловіка. Треба було її заспокоїти й уберегти від фатальної помилки".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мати з провінції Чжецзян, що у Китаї, облила водою свого сина молодшого шкільного віку, аби провчити його за знущання з однокласників у школі. Це відео в соціальній мережі Weibo переглянуло кілька мільйонів людей.

Крім того, раніше з'явилось відео, на якому батько навколішки просить вибачення у своєї доньки-підлітка за те, що не може купити їй iPhone. Родичі спілкувались на підвищених тонах, тож випадкові перехожі добре чули, про що саме була їхня розмова.