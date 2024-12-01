Знайдено секрет фінансового успіху: що необхідно робити і як він пов'язаний зі сном

Дослідники виявили те, що може передбачити, будете ви фінансово успішними чи ні — про що йдеться.

Не секрет, що сон є важливою частиною життя людини — саме в цей період наш організм відпочиває і відновлюється, поповнюючи сили. Однак тепер учені вважають, що сон, а радше поза, в якій ми спимо, також може передбачити, чи будемо ми фінансово успішними, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені виявили, що поза, в якій ви засинаєте природним чином, може насправді передбачити, чи будете ви фінансово успішні, чи ні. Опитування було проведене британськими вченими й охоплювало понад 5000 британців.

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Учені зосередилися на тому, щоб виявити найпоширеніші пози для сну серед 10% найбільш високооплачуваних людей. Результати вказують на те, що майже третина, а саме 29%, людей з високим доходом сплять у позі "вільного падіння". Зазначимо, що ця поза передбачає, що людина спить на животі, поклавши голову на бік і обхопивши подушку руками.

За словами заступниці генерального директора благодійної організації The Sleep Charity Лізи Артіс, попри те, що ця поза широко розповсюджена серед людей з високим доходом, але вона також може бути небезпечною. Річ у тім, що сон у позі "вільного падіння" може спричинити сильний біль у шиї. Експерт зазначає, що сон на боці або спині цілком нормальний, проте вчені рекомендують уникати сну на животі, бо він сильно навантажує шию, яка постійно перебуває у скрученому положенні протягом ночі.

Під час опитування вчені опитали 5 438 британців про їхню бажану позу для сну, його середню тривалість, час пробудження в будні, а також про доходи. Загалом найпопулярнішою виявилася поза ембріона: 29% респондентів обрали цю зручну позу. На другому місці поза того, хто обіймає подушку — 24%, поза вільного падіння — 14%, поза мислителя — 13%, поза солдата — 10%.

За словами експерта з мови тіла Інбаала Хонігмана, найпоширеніші пози сну насправді є багато в чому захисними — інтровертна поза ембріона, коли люди згортаються, щоб захистити себе, і поза того, хто обіймає подушку, в якій сплячі охоплюють себе подушкою для комфорту і безпеки.

Водночас учені виявили, що серед людей з високим доходом найпопулярніші пози для сну сильно відрізнялися:

29% поза вільного падіння;

23% поза солдата;

21% поза ембріона;

13% поза, обіймаючи подушку;

9% пози мислителя.

На думку Хонігман, поза вільного падіння уві сні, ймовірно, пов'язана з тим, що люди з високим доходом здебільшого природжені любителі ризику. Простими словами, вони спочатку діють і лише потім ставлять запитання.

Крім поз для сну, дослідження також показало, що люди з високим доходом сплять у середньому шість годин і 58 хвилин на добу — на 22 хвилини менше, ніж низькооплачувані. Як правило, вони прокидаються о 6:42 ранку, тоді як з низьким доходом — о 7:06 ранку. І все ж, експерти не перестають попереджати, що сон на животі не є корисним для нашого організму.

Яка найкраща поза для сну?

За словами експерта зі сну Мартіна Сілі, найкращою позою для сну вважається сон на боці. Таке положення може поліпшити кровообіг і травлення, а також може відкрити дихальні шляхи для легшого дихання, що також зменшує ймовірність хропіння.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.