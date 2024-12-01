Найден секрет финансового успеха: что необходимо делать и как он связан со сном

Исследователи обнаружили то, что может предсказать, будете ли финансово успешны или нет — о чем идет речь.

Не секрет, что сон является важной частью жизни человека — именно в этот период наш организм отдыхает и восстанавливается, восполняя силы. Однако теперь ученые считают, что сон, а скорее поза, в которой мы спим, также может предсказать, будем ли мы финансово успешными, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые обнаружили, что поза, в которой вы засыпаете естественным образом, может в действительности предсказать, будете ли вы финансово успешны или нет. Опрос был проведен британскими учеными и охватывал более 5000 британцев.

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Ученые сосредоточились на том, чтобы выявить наиболее распространенные позы для сна среди 10% самых высокооплачиваемых людей. Результаты указывают на то, что почти треть, а именно 29%, людей с высоким доходом спят в позе "свободного падения". Отметим, что эта поза предполагает, что человек спит на животе, положив голову на бок и обхватив подушку руками.

По словам заместителя генерального директора благотворительной организации The Sleep Charity Лизы Артис, несмотря на то, что эта поза широко распространена среди людей с высоким доходом, но она также может быть опасна. Дело в том, что сон в позе "свободного падения" может вызвать сильную боль в шее. Эксперт отмечает, что сон на боку или спине вполне нормален, однако ученые рекомендуют избегать сна на животе — так как сильно нагружает шею, которая постоянно находится в скрученном положении в течение ночи.

В ходе опроса ученые опросили 5 438 британцев об их предпочитаемой позе для сна, его средней продолжительности, времени пробуждения в будни, а также о доходах. В целом, самой популярной оказалась поза эмбриона: 29% респондентов выбрали эту удобную позу. На втором месте поза обнимающего подушку — 24%, поза свободного падения — 14%, поза мыслителя — 13%, поза солдата — 10%.

По словам эксперта по языку тела Инбаала Хонигмана, наиболее распространенные позы сна на самом деле являются во многом защитными — интровертная поза эмбриона, когда люди сворачиваются, чтобы защитить себя, и поза обнимающего подушку, в которой спящие обхватывают себя подушкой для комфорта и безопасности.

В то же время ученые обнаружили, что среди людей в высоким доходом самые популярные позы для сна сильно отличались:

29% поза свободного падения;

23% поза солдата;

21% поза эмбриона;

13% поза, обнимая подушку;

9% позы мыслителя.

По мнению Хонигман, поза свободного падения во сне, вероятно, связана с тем, что люди с высоким доходом в большинстве своем прирожденные любители риска. Простыми словами, они сначала действуют и лишь затем задают вопросы.

Помимо поз для сна, исследование также показало, что люди с высоким доходом спят в среднем шесть часов и 58 минут в сутки — на 22 минуты меньше, чем низкооплачиваемые. Как правило, они просыпаются в 6:42 утра, тогда как с низким доходом — в 7:06 утра. И все же, эксперты не перестают предупреждать, что сон на животе не является полезным для нашего организма.

Какая наилучшая поза для сна?

По словам эксперта по сну Мартина Сили, лучшей позой для сна считается сон на боку. Такое положение может улучшить кровообращение и пищеварение, а также может открыть дыхательные пути для более легкого дыхания, что также уменьшает вероятность храпа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна.

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