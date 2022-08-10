Петиция о легализиции порно набрала нужное количество голосов: на нее ответит президент

Автор инициативы считает, что запрет на порнографическую деятельность только вредит экономике и правам человека в Украине.

Электронная петиция с просьбой легализировать индустрию порно в Украине набрала необходимое количество голосов — более 25 тысяч участников поддержали автора инициативы Тараса Сиромского. Теперь на нее должен ответить президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Петиция была зарегистрирована 4 июля, с того момента она набрала 25 107 голосов. Ее автор объясняет свое обращение к президенту тем, что у большинства развитых стран нет запрета на порнографическую деятельность. Тарас Сиромский считает, что соответствующий закон не имеет смысла, потому что все, кто хочет заниматься порнографической деятельностью, выезжают за границу и "поднимают экономику другим государствам".

"Соответственно, он только вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев", — пишет автор инициативы.

Тарас Сиромский также заявляет, что сам закон очень обобщенный и его можно трактовать по-разному.

"В частности, он плохо объясняет, где эротика в искусстве, а где эротика как порно и было множество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии", — сказано в тексте к петиции.

Кроме того, инициатор петиции обращает внимание на то, что правоохранители тратят государственные средства на борьбу с производителями порнографии. Им, в частности, нужно покупать продукт и проводить экспертизы.

"Даже сейчас в Интернете существуют эротические сообщества от украинок для поддержки украинских солдат на фронте. Выходит, что эти девушки, все OnlyFans и вебкам-модели, пожертвовавшие деньги на ВСУ, автоматически попадают под уголовную ответственность", — заявил Тарас Сиромский

О каком законе идет речь?

Отметим, что в Украине действует закон "О защите общественной морали" с 2004 года.

"Вульгарно-натуралистическая, циничная, неприличная фиксация половых актов, самоцельная, специальная демонстрация гениталий, антиэтичных сцен полового акта, сексуальных извращений, не соответствующих моральным критериям зарисовок с натуры, оскорбляют честь и достоинство человека, побуждая недостойные инстинкты", — сказано в тексте документа.

Кроме того, порнографическая деятельность в Украине криминализирована. Статья 301 Уголовного кодекса Украины — умышленный ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, в том числе детской порнографии. За это можно получить до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 24 февраля нардеп Даниил Гетьманцев рассказал, что эротическая платформа OnlyFans перечислила в бюджет Украины первые $305 тыс. Этот платеж стал первым поступлением от "налога на Google".

Кроме того, в Украине действует платформа "Теронлифанс", участники которой делают эротические фото за пожертвования в ВСУ. С момента создания проект собрал более 25 млн. грн на помощь украинской армии.

2 августа Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков. Президент напомнил, что в военное время невозможно вносить изменения в Конституцию Украины, а без этого легализация однополых браков невозможна. Однако отметил, что наработал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.