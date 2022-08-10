Петиція про легалізацію порно набрала потрібну кількість голосів: на неї відповість президент

Автор ініціативи вважає, що заборона на порнографічну діяльність лише шкодить економіці та правам людини в Україні.

Електронна петиція з проханням легалізувати індустрію порно в Україні набрала потрібну кількість голосів — понад 25 тисяч учасників підтримали автора ініціативи Тараса Сиромського. Тепер на неї має відповісти президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Петицію було зареєстровано 4 липня, з того моменту вона набрала 25 107 голосів. Її автор пояснює своє звернення до президента тим, що більшість розвинутих країн не має заборони на порнографічну діяльність. Тарас Сиромський вважає, що відповідний закон немає сенсу, тому що всі, хто хоче займатися порнографічною діяльністю, виїжджають за кордон і "піднімають економіку іншим державам".

"Відповідно, він лише шкодить економіці та правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців", — пише автор ініціативи.

Тарас Сиромський також заявляє, що сам закон є дуже узагальненим і його можна трактувати по-різному.

"Зокрема він погано пояснює, де еротика в мистецтві, а де еротика як порно, і було безліч випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику за статтями порнографії", — сказано в тексті до петиції.

Крім того, ініціатор петиції звертає увагу на те, що правоохоронці витрачають державні кошти на боротьбу з виробниками порнографії. Їм, зокрема, потрібно купувати продукт і проводити експертизи.

"Навіть зараз в інтернеті існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдатів на фронті. Виходить, що ці дівчата, всі OnlyFans і вебкам-моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ, автоматично потрапляють під кримінальну відповідальність", — заявив Тарас Сиромський.

Про який закон ідеться?

Зазначимо, що в Україні діє закон "Про захист суспільної моралі" з 2004 року.

"Вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, що не відповідають моральним критеріям замальовок із натури, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти", — йдеться в тексті документа.

Крім того, порнографічну діяльність в Україні криміналізовано. Стаття 301 Кримінального кодексу України — умисне ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, у тому числі дитячої порнографії. За це можна отримати до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, 24 лютого нардеп Данило Гетманцев розповів, що еротична платформа OnlyFans перерахувала в бюджет України перші $305 тис. Цей платіж став першим надходженням від "податку на Google".

Крім того, в Україні діє платформа "Теронліфанс", учасники якої роблять еротичні фото за пожертвування для ЗСУ. З моменту створення проєкт зібрав понад 25 млн грн на допомогу українській армії.

2 серпня Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Президент нагадав, що у воєнний час неможливо вносити зміни в Конституцію України, а без цього легалізація одностатевих шлюбів неможлива. Однак зазначив, що напрацював варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.