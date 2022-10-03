В Англії вчитель втратив роботу через перегляд порно в робочий час

Під час уроків Девід Чідлоу неодноразово перемикався на секс-чати

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В Англії звільнили з роботи 59-річного вчителя бізнесу та економіки школи Мейдстоуна Девіда Чідлоу. Причина — перегляд сайтів "для дорослих" та секс-чатів у робочий час. Дисциплінарна комісія встановила, що в період з лютого по березень 2021 року Чідлоу 74 рази перемикався із програми Microsoft Teams, в якій проходили дистанційні уроки, на сайти порнографічного змісту, повідомляє Mirror.

Крім того, сексуально стурбований вчитель регулярно спілкувався в робочий час у секс-чатах, розповідаючи про свої смаки та уподобання, а також переглядав профілі жінок, які надають сексуальні послуги. Дисциплінарна комісія вилучила робочий ноутбук Чідлоу, де виявлено ціле сховище відвертих фото, хоча частину інформації, що його компрометує, вчитель встиг видалити.

Вичислити грішки вчителя вдалося випадково. Системні адміністратори школи, що відповідають зокрема за програмне забезпечення ноутбуків вчителів, стали отримувати сигнали про те, що комп'ютер Чідлоу регулярно наражається на небезпеку через відвідування сайтів, які, можливо, містять шкідливе ПЗ. Моніторинг відвідувань вчителя в інтернеті в робочий час підтвердив, що Чідлоу регулярно шастав сайтами категорії "18+".

На слуханнях у цій справі у травні минулого року Чідлоу повністю визнав свою провину. Він назвав свою поведінку "негідною, непрофесійною і такою, що ганьбить професію вчителя". Проте комісія міністерства освіти, яка проводила розслідування, не повірила у каяття вчителя. На черговому засіданні комісії, яке відбулося днями, усунення Чідлоу від роботи визнано правомірним. Щобільше, готується рішення про довічну заборону йому вести викладацьку діяльність.

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