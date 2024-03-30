В Україні стартує профільна середня освіта: що відомо

За інформацією посадовців Міносвіти, через те, що учні, які братимуть участь у пілоті нової реформи, вперше вчитимуться на рік довше (12 років замість 11), розглядають можливість зараховувати їх одразу на 2-й курс вишу.

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Міністерство освіти і науки України анонсувало пілотний проєкт реформи профільної середньої освіти, який має розпочатися вже у наступному році. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Для впровадження пілотного запуску Міносвіти обрало 25 загальноосвітніх середніх шкіл, які надалі виступатимуть наставниками у цьому проєкті.

Суть проєкту полягає в тому, щоб індивідуалізувати освіту в старшій школі, забезпечити свободу вибору та наблизити її до потреб кожного учня й учениці.

"Учні зможуть обирати напрям навчання, курси та предмети, а школи проводитимуть якісну профорієнтаційну роботу та відгукуватимуться на потреби учнівства в тих чи інших курсах", — йдеться у релізі проєкту на сайті міністерства.

Аби впровадити таку реформу, потрібно змінити зміст освіти і підходи до організації навчального процесу. Тож вже з 2025 року Міносвіти почне пілотувати не тільки моделі профілізації, а й навчальні програми і допоміжні матеріали.

Починаючи з 2027 року звична для українців середня освіта матиме такий поділ за рівнями:

початкова — 1-4 класи;

базова — 5-9 класи;

старша профільна школа — 10-12 класи.

"Усі три рівні відтепер матимуть окремі приміщення. А конкретно — відбудеться розподіл шкіл за рівнями. Поєднувати початкову, базову і старшу профільну школу зможуть, ймовірно, лише приватні навчальні заклади", — підкреслили у відомстві.

Він також зазначив, що Міносвіти планує запропонувати учням, які візьмуть участь у пілотуванні профільної середньої освіти, переваги під час вступу до вишів. Зокрема, через те, що такі учні вперше вчитимуться на рік довше (12 років замість 11), розглядають можливість зараховувати їх одразу на 2-й курс вищого навчального закладу.

"Але це питання ще потребує обговорення з університетами", — зауважив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

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