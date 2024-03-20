Іноземні військові в школах Черкас: в ОВА розвінчали новий фейк пропаганди РФ

Пропагандисти повідомили, що в черкаських школах нібито розміщують іноземних солдатів із Польщі, Німеччини та Франції, коли там навчаються діти.

Related video

У Черкаській обласній військовій адміністрації викрили новий фейк російських Telegram-каналів про нібито іноземних солдатів у школах. Про те, що навчальні заклади Черкаської області використовуються тільки за призначенням, 20 березня написав голова ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Так, російські Telegram-канали поширили фейк про те, що в черкаських школах нібито розміщують іноземних солдатів із Польщі, Німеччини та Франції.

"Розселяють на перших поверхах шкіл і дитячих садків. Хочемо загострити увагу, що навчальний процес у навчальних закладах триває на других і третіх поверхах. І батьки дуже переживають за життя своїх дітей, бо можливі провокації. Нам відомо, що іноземні війська прикриваються дітьми", — ідеться в повідомленні.

Реакція Черкаської ОВА

Голова ОВА Ігор Табурець заявив, що російські або будь-які інші сумнівні пабліки постійно публікують маніпуляційну інформацію, яка є інструментом ворожих інформаційно-психологічних операцій.

"Політ хворої фантазії у них без меж, як ми з вами не раз переконувалися. Про всяк випадок наголошу: наші садочки і школи використовуються виключно (!) за прямим призначенням. Там дітям надають освітні послуги", — заявив Табурець.

Нагадаємо, експерти розкрили брехню про нібито знищення росіянами української РСЗВ HIMARS. Так, російські пропагандисти продублювали інформацію Міноборони РФ про нібито знищену HIMARS. Але на відео помітно, що установка перебувала щонайменше за 20 метрів від точки вибуху.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав регулятор для ЗМІ необхідним під час війни. Він виступив також проти присутності журналістів на засіданнях депутатів, оскільки це заважає "швидкості роботи".