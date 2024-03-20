Иностранные военные в школах Черкасс: в ОВА развенчали новый фейк пропаганды РФ

Пропагандисты сообщили, что в черкасских школах якобы размещают иностранных солдат из Польши, Германии и Франции, когда там учатся дети.

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В Черкасской областной военной администрации разоблачили новый фейк российских Telegram-каналов о якобы иностранных солдатах в школах. О том, что учебные заведения Черкасской области используются только по назначению 20 марта написал глава ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Так, российские Telegram-каналы распространили фейк о том, что в черкасских школах якобы размещают иностранных солдат из Польши, Германии и Франции.

"Расселяют на первых этажах школ и детских садов. Хотим заострить внимание, что учебный процесс в учебных заведениях продолжается на вторых и третьих этажах. И родители очень переживают за жизни свои детей, так как возможны провокации. Нам известно, что иностранные войска прикрываются детьми", — сказано в сообщении.

Реакция Черкасской ОВА

Глава ОВА Игорь Табурец заявил, что российские или любые другие сомнительные паблики постоянно публикуют манипуляционную информацию, являющуюся инструментом враждебных информационно-психологических операций.

"Полет больной фантазии у них без границ, как мы с вами не раз убеждались. На всякий случай подчеркну: наши садики и школы используются исключительно (!) по прямому назначению. Там детям предоставляют образовательные услуги", — заявил Табурец.

Напомним, эксперты вскрыли ложь о якобы уничтожении россиянами украинской РСЗО HIMARS. Так, российские пропагандисты продублировали информацию Минобороны РФ о якобы уничтоженной HIMARS. Но на видео заметно, что установка находилась минимум в 20 метрах от точки взрыва.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким назвал регулятор для СМИ необходимым во время войны. Он выступил также против присутствия журналистов на заседаниях депутатов, поскольку это мешает "скорости работы".