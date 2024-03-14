"Привязать гранату и прыгнуть в блиндаж": в ЦПД опровергли "заявление главы Генштаба ВСУ"

Российская пропаганда пытается повлиять на украинцев, которые взволнованы усилением мобилизации. Для этого враг вбросил фейк о призыве людей с 3 группой инвалидности.

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"Заявление" начальника Генштаба ВСУ, генерал-майора, Анатолия Баргилевича о мобилизации людей с инвалидностью является фейком, созданным российскими пропагандистами. Фактчекеры проверили происхождение тезисов, которые распространяли росСМИ, и выяснили, что это полная выдумка. О деталях нового фейка РФ рассказали на странице в Facebook Центра противодействия дезинформации при СНБО.

В заметке напомнили, что росСМИ и пророссийские пользователи соцсетей распространяли цитату, которую приписывали Баргилевичу — ее публиковали с надписью "УНИАН". Военный якобы заявил, что в ряды армии будут мобилизовать всех, даже людей с инвалидностью. Также приводился пример, как можно использовать на войне человека с III группой инвалидности: он прыгнет на вражеского солдата, привязав к себе гранату. В ЦПД выяснили, что такой цитаты не существует.

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"Все воевать не будут": в ЦПД рассказали, что может помочь мобилизации в Украине (видео)

"С какой группой инвалидности можно служить в армии? С любой группой инвалидности. Если человек может привязать к себе гранату и прыгнуть в блиндаж — значит, он годен".

Фактчекеры исследовали сайт информационного агентства, поискали любые заявления Анатолия Баргилевича — ничего подобного в сети не нашлось. Итак, подытожили в ЦПИ, подобные "высказывания" являются выдумкой российской пропаганды, которая пытается дестабилизировать украинское общество.

Фейки РФ — опровержение бреда о Баргилевиче Фото: ЦПД

Фейки РФ — детали

Отметим, ранее Фокус писал о других фейках, которые распространяли российские пропагандисты. В январе 2024 года в сети появилось видео с человеком с синдромом Дауна, которого называли "Воха". По мнению авторов фейка, это должно было показать, что в ВСУ мобилизуют даже людей с подобными особенностями.

В начале февраля росСМИ опубликовали видео, на котором украинский военный якобы наказывал человека, который отказался идти на штурм. Фактчекеры объяснили, что нет никаких признаков, которые подтверждали бы истинность записи — не ясно где, кто и когда ее создал. Тогда же аналитики Института изучения войны объяснили, зачем противник рассказывает о невероятных "потерях ВСУ" после воздушной атаки на полигон в Селидово. В отчете ISW указывают, что цель врага — взволновать украинское общество.

Напоминаем, 11 марта в ЦПД сообщили о провокациях, в которых речь пойдет о якобы нападении на Украину со стороны Беларуси. Между тем 13 марта Минобороны Украины пришлось реагировать на статью в западном СМИ, в котором говорилось о мобилизации полмиллиона украинцев.