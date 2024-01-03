"Все воевать не будут": в ЦПД рассказали, что может помочь мобилизации в Украине (видео)

По словам Андрея Коваленко, враг готовит ВПК, обходит санкции и восстанавливает профессиональную армию, разгромленную в 2022 году.

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Все воевать не будут, но мобилизация в Украине — единственный способ выжить, поскольку враг наращивает армию. Об этом заявил заместитель руководителя Центр противодействия дезинформации Андрей Коваленко, видео транслировалось в YouTube.

"Эти обстрелы не последние, учитывая то, что они [ВС РФ] накапливают ракеты постоянно. На фоне этого я заметил, что общество привыкло, что летают "шахеды". Ну летают и летают, ПВО работает, что-то взрывается. Все начали в фейсбуках, соцсетях жить своей жизнью… И тут хлоп… и больше 100 ракет. И все уже не говорят, что мобилизация — это геноцид, что Украина на КНДР превращается — то, что они после слов Залужного, главнокомандующего, говорили", — сказал Коваленко.

По его словам, противник Украины готовит ВПК, обходит санкции и восстанавливает контрактную профессиональную армию, которая была разгромлена в 2022 году.

"Они готовятся повоевать немного дольше, чем мы думали, а у нас люди думают так: чуваки — женщины, мужчины, мобилизованные 22 февраля, — вот вы воюйте, а мы тут поживем", — заявил Коваленко.

По его словам, сложно объяснить людям, которые боятся, что мобилизуют всех.

"А мы должны говорить, что это неправда, потому что даже во времена Второй мировой в нацистской Германии, в СССР все не воевали: была военная промышленность, был аграрный сектор (армию нужно кормить). То есть людям нужно объяснить: все воевать не будут, но общественный договор какой-то должен быть", — отметил Коваленко.

Он добавил, что требуется ротация и смена тем, кто находится на передовой.

Заместитель руководителя Центр противодействия дезинформации Андрей Коваленко — о мобилизации (с 2:17)

Напомним о мобилизации через "Дію". По словам эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, каждый пользователь государственного приложения полностью идентифицирован. Для вручения повестки достаточно лишь добавить новый функционал.

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