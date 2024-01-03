"Усі воювати не будуть": у ЦПД розповіли, що може допомогти мобілізації в Україні (відео)

За словами Андрія Коваленка, ворог готує ВПК, обходить санкції та відновлює професійну армію, розгромлену 2022 року.

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Усі воювати не будуть, але мобілізація в Україні — єдиний спосіб вижити, оскільки ворог нарощує армію. Про це заявив заступник керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, відео транслювалося в YouTube.

"Ці обстріли не останні, враховуючи те, що вони [ЗС РФ] накопичують ракети постійно. На тлі цього я помітив, що суспільство звикло, що літають "шахеди". Ну літають і літають, ППО працює, щось вибухає. Усі почали у фейсбуках, соцмережах жити своїм життям... І тут хлоп... і понад 100 ракет. І всі вже не говорять, що мобілізація — це геноцид, що Україна на КНДР перетворюється — те, що вони після слів Залужного, головнокомандувача, говорили", — зазначив Коваленко.

За його словами, противник готує ВПК, обходить санкції та відновлює контрактну професійну армію, яка була розгромлена 2022 року.

"Вони готуються повоювати трохи довше, ніж ми думали, а у нас люди думають так: чуваки — жінки, чоловіки, мобілізовані 22 лютого, — ось ви воюйте, а ми тут поживемо", — заявив Коваленко. За його словами, складно пояснити людям, які бояться, що мобілізують усіх.

"А ми маємо казати, що це неправда, тому що навіть за часів Другої світової в нацистській Німеччині, в СРСР усі не воювали: була військова промисловість, був аграрний сектор (армію потрібно годувати). Тобто людям потрібно пояснити: всі воювати не будуть, але суспільний договір якийсь має бути", — зазначив Коваленко.

Він додав, що потрібна ротація і зміна тим, хто перебуває на передовій.

Заступник керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко — про мобілізацію (з 2:17)

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