"Відсутня мобілізація суспільства": Зеленський дав інтерв'ю Economist про підсумки 2023 року

За словами глави держави, у новому році Україна не відступає від своїх планів повернути кордони 1991 року, проте наразі президент не називає конкретних термінів. Важливою в цьому процесі є допомога західних партнерів.

Related video

Володимир Зеленський дав інтервʼю виданню "The Economist", підбивши підсумки 2023 року для України.

Глава держави "роздратований" сумнівами деяких союзників, а також відстороненістю серед деяких співвітчизників, як пише видання.

Зокрема, журналісти зазначають, що президент "втратив легкість і гумор", які були характерними для їхніх попередніх зустрічей. Розмова відбулася через Zoom прямо з кабінету Володимира Зеленського.

Президент наголосив на важливості мобілізації всього українського суспільства та світу, адже вона знижується.

"Мобілізація – це не лише питання солдатів, які вирушають на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу та звільнити нашу землю від окупації", — зазначив глава держави.

Важливо

"Україна стала сильнішою": Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком (відео)

Підсумки 2023 року

"Можливо, ми не досягли успіху [у 2023], як хотів світ. Можливо, не все так швидко, як хтось собі уявляв", – каже він, але думка про те, що РФ перемагає – це не більше ніж "відчуття". Реальність, за словами глави держави, полягає в тому, що ЗС РФ активно наступають у таких місцях, як Авдіївка, звідки він перед записом інтервʼю повернувся. Джерела британської розвідки підрахували, що Росія зазнає понад пів мільйона людських втрат, убитих і поранених, до 2025 року.

Володимир Зеленський

"Тисячі, тисячі вбитих російських солдатів, їх навіть ніхто не забрав". Президент наголошує, що російська армія не змогла взяти жодного великого міста у 2023 році, тоді як Україні вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря і тепер Київ доставляє мільйони тонн зерна за новим маршрутом, який охоплює південне узбережжя України.

"Величезний результат!" — зазначив Зеленський.

Виклики 2024-го

Ось що робить 2024 рік таким важливим: у той час як військові зусилля Росії розгортаються, а ресурси України виснажуються, увага США та багатьох європейських країн у рік виборів переключається на внутрішню політику.

Основним його аргументом є те, що, підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії.

"Даючи нам гроші чи зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших", — попереджає глава держави.

Якщо Україна програє, РФ наблизить свої війська до Заходу.

"Путін відчуває слабкість як тварина, тому що він тварина. Він відчуває кров, відчуває свою силу. І він з’їсть вас на обід з усім вашим ЄС, НАТО, свободою і демократією", — вважає український президент.

За словами Зеленського, спецслужби деяких європейських країн розглядають можливість нападу на їхню територію з боку Росії.

"Навіть тих країн, які не входили до складу СРСР", — додає глава держави.

Можливість перемовин з РФ

Щодо пропозицій щодо переговорів, Володимир Зеленський каже, що не бачить "будь-яких фундаментальних кроків до миру з боку Росії". Натомість він і українці переживають постійні повітряні атаки на українські міста на сході, півдні, півночі та заході.

"Я бачу лише кроки країни-терориста", — зазначив президент.

Зеленський додав, що спроби Росії заморозити конфлікт можуть бути спровоковані нестачею ресурсів, а не тому, що "вони праведні люди".

"Їм потрібна ця пауза. Відновити всі їхні сили. А потім усіма силами перегорнути сторінку цієї війни", — зазначив він.

Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

Плани на наступні 12 місяців

Разом з цим, Зеленський мало розповідає про те, чого Україна може досягти у 2024 році, кажучи, що витоки інформації перед контрнаступом минулого літа допомогли Росії підготувати свою оборону. Проте ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією у 2014 році, і зниження російського військового потенціалу в цьому регіоні "надзвичайно важливі для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону".

Володимир Зеленський додав, що "тисячі російських офіцерів загинули лише через амбіції Путіна". Україна вже досягає неймовірних перемог на стратегічно важливому півострові, знищивши "достатню кількість" кораблів Чорноморського флоту — британські чиновники кажуть, що лише за останні чотири місяці було знищено п’яту частину цього флоту.

Але швидкість будь-якого успіху залежатиме від військової допомоги, яку Україна отримає від західних партнерів.

Заявлені стратегічні амбіції України повернути країну до її початкових кордонів не змінилися і не зміняться, але він більше не встановлює часових рамок і не дає обіцянок щодо того, скільки території Україна може "деокупувати" 2024 року. Його безпосереднім завданням у сухопутній війні буде "захищати схід, врятувати ці дуже важливі міста України, схід і південь, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв", і захистити критичну інфраструктуру своєї країни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відзначив 700 українських захисників напередодні Нового 2024 року.

Також Фокус писав про візит президента на позиції українських воїнів в Авдіївці.