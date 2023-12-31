"Дякую кожному": Зеленський в останній день 2023-го відзначив 700 захисників України (відео)

Український лідер подякував також людям, які ведуть комунікацію з країнами-партнерами України, зазначивши, що у 2024 році нашій країні знадобиться міжнародна підтримка.

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Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки 2024 року, що минає, звернувшись до українців. Відповідний відеозапис було опубліковано в офіційному Telegram-каналі українського лідера в неділю, 31 грудня.

Голова держави нагадав, що нині на календарі — 31 грудня другого року повномасштабної війни та спротиву українців агресорам. У зв'язку з цим президент напередодні, 30 грудня, підписав кілька указів про вшанування воїнів і подяки їм.

"Усі з цих майже 700 воїнів, які відзначені зараз, а також медики, які теж відзначені і яким ми всі вдячні за порятунок наших військових, — усі вони проявили себе на передовій, у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і кожного дня святкового, і кожного дня буденного нашу Україну оберігають такі люди — такі українці та українки. Сила і гордість нашого народу", — сказав Зеленський.

Він також висловив особливу подяку всім, хто зараз перебуває на фронті, захищаючи українське небо від російських ударів. Президент також висловив подяку медикам і працівникам екстрених служб, які піклуються про поранених воїнів, а також тим, хто збирає кошти для допомоги передовим воїнам.

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Крім того, Володимир Зеленський подякував усім, хто працює на оборонних підприємствах і продовжує вести комунікацію з партнерами України. Президент виявив надію на те, що наступного року Україна матиме більше сил і засобів для боротьби проти російської агресії.

"Я дякую кожному, хто працює і буде працювати на наших оборонних підприємствах — без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не гаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, щоб наступного року в нашої держави було більше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла", — сказав президент України.

Нагадаємо, 19 грудня президент Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року відповів на запитання про мобілізацію в Україні. За його словами, ця тема загострюється в суспільстві.

А дещо раніше Володимир Зеленський висловився про майбутнє війни в Україні. За словами голови держави, ЗСУ почали контрнаступ, і очікується, що Росія покине українську територію незабаром. Президент заявив, що Сили оборони втрачають багато людей, але йдуть уперед.