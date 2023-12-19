Зеленський відповів, чи завершиться війна в Україні у 2024 році

Президент під час відповіді на запитання журналістів за підсумками 2023 року зазначив, що думки командирів в армії щодо завершення війни можуть відрізнятися від реальної ситуації.

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Ніхто не знає, чи завершиться війна в Україні у 2024 році, навіть поважні люди, які висловлюються з цього приводу. Так сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року 19 грудня.

На запитання журналіста, чи завершиться війна РФ проти України наступного, 2024 року, Зеленський відповів неоднозначно.

"Ніхто не знає відповіді", — сказав він.

Президент також послався на думки командирів ЗСУ, які кажуть, що ця війна на роки.

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"Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні. Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", — сказав Зеленський.

Додамо, що під час пресконференції-2023 український президент повідомив, що хотів би почути від військового керівництва країни більше аргументів на користь додаткового залучення сил на фронт, адже це насамперед питання життів, справедливості та фінансів.

Нагадаємо, 19 грудня президент Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року відповів на питання про мобілізацію в Україні. За його словами, ця тема загострюється у суспільстві.