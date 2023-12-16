"Помилка, яку треба виправити": Зеленський закликав місцеву владу допомагати ЗСУ (відео)

За словами президента України, державні чиновники, а також місцева влада не повинні думати про те, що війна відбувається "десь там" і можна займатися якимись важливішими справами.

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Президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу допомагати Збройним силам. Про це він розповів під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, що відбулося у Львові.

За словами глави держави, люди в органах самоврядування не повинні думати про те, що війна перебуває десь там.

"Життя держави, життя будь-якого суспільства, життя кожної людини є одним і тим самим життям України — життям, яке ми повинні захищати й повинні захистити від агресії Росії", — Зеленський.

Президент зазначив, що державні чиновники, а також місцева влада не повинні думати про те, що війна відбувається "десь там" і можна займатися якимись важливішими справами.

"Якщо хтось на будь-якій посаді чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна — вона "десь там", а він нібито може займатися чимось іншим — скажімо так, пріоритетним питанням, — то це велика помилка, яку треба виправити. І яку ми виправимо", — сказав президент.

Зеленський закликав місцеву владу допомагати ЗСУ

Нагадаємо, що Зеленський розповів про плани України на найближчі кілька тижнів. За словами президента, зараз триває робота з міжнародними союзниками. Українська сторона вже планує активність на січень.