Підтримки буде більше: Зеленський розповів, хто і як допоможе посилити ППО України (відео)

За словами президента України, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Швеція допоможуть Україні захистити своє небо.

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Пакетів допомоги для посилення ППО України буде більше. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент заявив, що повернувся в Україну з рішенням "щодо Євросоюзу та інших речей". Вони мають посилити ППО України.

"Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший саміт із країнами Північної Європи. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення", — сказав президент.

Він сказав, що Данія передає новий пакет допомоги на мільярд доларів, до якого входять засоби для захисту неба, а також артилерія і ще багато іншого.

"Норвегія — новий пакет, понад 400 мільйонів доларів. Зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки — дуже вагому. Швеція — теж новий пакет. Є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа — ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу", — заявив Зеленський.

Глава держави за підсумками візиту в Аргентину заявив, що Україна запускає відносини з Латинською Америкою. Крім того, Зеленський побував на базі у Вісбадені в Німеччині, де розташоване командування американських військ у Європі та Африці.

За словами президента, було ухвалено рішення з партнерами, які посилять Україну.

"І візит до Вашингтона. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес — обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради. Важливі домовленості", — сказав Зеленський.

Він також прокоментував рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота — інтегрувати державу, всі інститути, всі норми в Євросоюз. Але зробимо", — заявив президент.

Звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро під час засідання Євроради заявив, що переговори щодо вступу України до ЄС розпочнуться вже 18 грудня. За інформацією журналістів, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пішов із зали засідань у момент ухвалення рішення про розширення ЄС і не залишив замість себе представника. Це дало змогу Єврораді ухвалити одноголосне рішення.