Підтримки буде більше: Зеленський розповів, хто і як допоможе посилити ППО України (відео)
За словами президента України, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Швеція допоможуть Україні захистити своє небо.
Пакетів допомоги для посилення ППО України буде більше. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Президент заявив, що повернувся в Україну з рішенням "щодо Євросоюзу та інших речей". Вони мають посилити ППО України.
"Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший саміт із країнами Північної Європи. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення", — сказав президент.
Він сказав, що Данія передає новий пакет допомоги на мільярд доларів, до якого входять засоби для захисту неба, а також артилерія і ще багато іншого.
"Норвегія — новий пакет, понад 400 мільйонів доларів. Зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки — дуже вагому. Швеція — теж новий пакет. Є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа — ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу", — заявив Зеленський.
Глава держави за підсумками візиту в Аргентину заявив, що Україна запускає відносини з Латинською Америкою. Крім того, Зеленський побував на базі у Вісбадені в Німеччині, де розташоване командування американських військ у Європі та Африці.
За словами президента, було ухвалено рішення з партнерами, які посилять Україну.
"І візит до Вашингтона. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес — обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради. Важливі домовленості", — сказав Зеленський.
Він також прокоментував рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.
"Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота — інтегрувати державу, всі інститути, всі норми в Євросоюз. Але зробимо", — заявив президент.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро під час засідання Євроради заявив, що переговори щодо вступу України до ЄС розпочнуться вже 18 грудня. За інформацією журналістів, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пішов із зали засідань у момент ухвалення рішення про розширення ЄС і не залишив замість себе представника. Це дало змогу Єврораді ухвалити одноголосне рішення.