Чіткий сигнал надії: переговори про вступ України до ЄС розпочнуться вже 18 грудня

За інформацією журналістів, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пішов із залу засідань у момент ухвалення рішення про розширення ЄС й не залишив замість себе представника. Це дозволило Єврораді ухвалити одноголосне рішення.

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Європейська рада повідомила про початок переговорів щодо вступу до ЄС з Україною та Молдовою вже 18 грудня. Про це рішення повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро під час засідання Євроради.

Офіційні переговори з Україною та Молдовою ЄС розпочне у понідлок, 18 грудня, а от з Боснією і Герцеговиною переговори відкриються, щойно буде досягнуто необхідний рівень відповідності критеріям членства. Тож Єврокомісія запросила цю країну надати відповідний звіт до березня 2024 року, аби ЄС мав змогу ухвалити таке рішення.

"Чіткий сигнал надії для жителів цих країн і для нашого континенту", — зазначив очільник Євроради Шарль Мішель.

Президент України Володимир Зеленський назвав таке рішення Євросоюзу перемогою України і перемогою всієї Європи.

"Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", — написав він у соцмережі Х.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина також повідомила, що буквально через 15 хвилин після ухвалення рішення їй зателефонували з Європейської комісії і повідомили, що вже у понеділок, 18 грудня, розпочнуться переговори щодо наступних кроків. І зазначила, що тепер будемо враховувати геополітичну шахівницю і визначати від цього строк.

"Історичний день для України та майбутнього Європи: лідери вирішили відкрити переговори про доступ. Вдячна всім, хто наполегливо працював, щоб здійснити мрію. Це стало можливим лише завдяки сильній волі всіх українців, наших воїнів, які стоять на передовій", — підкреслила Стефанішина у соцмережі Х.

Лідери ЄС про ухвалене рішення

Реакція європейських лідерів на рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС була однаково позитивною.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення стратегічним і додала, що цей день "залишиться вкарбованим в історії Союзу" і що вона пишається виконанням ЄС своїх обіцянок.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначила, що 14 грудня — "історичний день".

"І Україна, і Молдова зробили свою домашню роботу і готові робити наступні кроки на шляху приєднання до нашої європейської сім’ї", — додала вона.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував міцно обійняти Україну і Молдову, а президент країни Гітанас Наусєда назвав рішення перемогою для всієї Європи.

Едгарс Рінкевичс, лідер Латвії, висловив віру у перемогу України і наголосив, що "ніколи не можна впадати в песимізм".

"Треба боротися до кінця. Зараз треба зробити все, щоб Україна й надалі отримувала військову та фінансову допомогу. Буде непросто, але Україна переможе, ми переможемо!" — написав він.

А от канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнено зазначив, що ці країни належать до європейської родини.

Щодо позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, він залишив зал, коли було ухвалено рішення про розширення ЄС. За правилами, засідання за таких умов продовжується, а лідер, який пішов із засідання, має замість себе лишити представника. Однак Орбан цього не зробив, і це дозволило Єврораді прийняти одноголосне рішення.

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Вийшов із зали: Орбан влаштував "демарш" під час голосування щодо вступу України до ЄС

Фокус писав, що, за даними журналістів, саме канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував угорському лідеру Віктору Орбану вийти із залу засідань з метою забезпечити одностайне ухвалення рішення з питання про розширення ЄС навіть у разі відсутності угорської сторони.