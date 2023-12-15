Четкий сигнал надежды: переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся уже 18 декабря

По информации журналистов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ушел из зала заседаний в момент принятия решения о расширении ЕС и не оставил вместо себя представителя. Это позволило Евросовету принять единогласное решение.

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Европейский совет сообщил о начале переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой уже 18 декабря. Об этом решении сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кро во время заседания Евросовета.

Официальные переговоры с Украиной и Молдовой ЕС начнет в понедельник, 18 декабря, а вот с Боснией и Герцеговиной переговоры откроются, как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства. Поэтому Еврокомиссия пригласила эту страну предоставить соответствующий отчет до марта 2024 года, чтобы ЕС мог принять такое решение.

"Четкий сигнал надежды для жителей этих стран и для нашего континента", — отметил глава Евросовета Шарль Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение Евросоюза победой Украины и победой всей Европы.

"Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет", — написал он в соцсети Х.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также сообщила, что буквально через 15 минут после принятия решения ей позвонили из Европейской комиссии и сообщили, что уже в понедельник, 18 декабря, начнутся переговоры относительно следующих шагов. И отметила, что теперь будем учитывать геополитическую шахматную доску и определять от этого срок.

"Исторический день для Украины и будущего Европы: лидеры решили открыть переговоры о доступе. Благодарна всем, кто упорно работал, чтобы осуществить мечту. Это стало возможным только благодаря сильной воле всех украинцев, наших воинов, которые стоят на передовой", — подчеркнула Стефанишина в соцсети Х.

Лидеры ЕС о принятом решении

Реакция европейских лидеров на решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС была одинаково положительной.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение стратегическим и добавила, что этот день "останется вписанным в историю Союза" и что она гордится выполнением ЕС своих обещаний.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что 14 декабря — "исторический день".

"И Украина, и Молдова сделали свою домашнюю работу и готовы делать следующие шаги на пути присоединения к нашей европейской семье", — добавила она.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил крепко обнять Украину и Молдову, а президент страны Гитанас Науседа назвал решение победой для всей Европы.

Эдгарс Ринкевичс, лидер Латвии, выразил веру в победу Украины и подчеркнул, что "никогда нельзя впадать в пессимизм".

"Надо бороться до конца. Сейчас надо сделать все, чтобы Украина и в дальнейшем получала военную и финансовую помощь. Будет непросто, но Украина победит, мы победим!" — написал он.

А вот канцлер Германии Олаф Шольц уверенно отметил, что эти страны принадлежат к европейской семье.

Что касается позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он покинул зал, когда было принято решение о расширении ЕС. По правилам, заседание при таких условиях продолжается, а лидер, который ушел с заседания, должен вместо себя оставить представителя. Однако Орбан этого не сделал, и это позволило Евросовету принять единогласное решение.

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Вышел из зала: Орбан устроил "демарш" во время голосования по вступлению Украины в ЕС

Фокус писал, что, по данным журналистов, именно канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому лидеру Виктору Орбану выйти из зала заседаний с целью обеспечить единогласное принятие решения по вопросу о расширении ЕС даже в случае отсутствия венгерской стороны.