"Упевнені в підтримці": Зеленський розповів про плани України на кілька тижнів (відео)

За словами президента, зараз триває робота з міжнародними союзниками. Українська сторона вже планує активність на січень.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчі кілька тижнів будуть такими ж активними у зовнішній політиці, як і попередні. Готується план на січень. Про це він заявив під час відеозвернення 15 грудня.

За його словами, ця зима буде плідною для роботи на міжнародній арені. Планується зміцнення обороноздатності, а також впевнена макрофінансова підтримка з боку країн-партнерів.

"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася. І в Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави наголосив, що активними будуть не лише кілька останніх тижнів 2023 року, а й наступні. Українська сторона вже почала "планувати активність на січень".

Буде зроблено все для того, щоб усі нагальні проблеми було вирішено.

"Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб наступного року ми всі могли бути впевнені — впевнені і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці", — продовжив президент України.

До слова, раніше Володимир Зеленський розповідав, хто і як допоможе посилити ППО України. За його словами, захист неба буде посилено і значний внесок у це зроблять Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Швеція.

"Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший саміт із країнами Північної Європи. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення", — каже Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 грудня в ЄС ухвалили рішення розпочати переговори з Україною. За словами голови ЄС Шарля Мішеля, рішення європейських лідерів є "явним сигналом надії" для низки окремих країн і всього континенту.