"Уверены в поддержке": Зеленский рассказал о планах Украины на несколько недель (видео)

По словам президента, сейчас продолжается работа с международными союзниками. Украинская сторона уже планирует активность на январь.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшие несколько недель будут такими же активными во внешней политике, как и предыдущие. Готовится план на январь. Об этом он заявил во время видеообращения 15 декабря.

По его словам, эта зима будет плодотворной для работы на международной арене. Планируется укрепление обороноспособности, а также уверенная макрофинансовая поддержка со стороны стран-партнеров.

"Мы продолжаем нашу работу с партнерами, чтобы единство в защите Украины сохранилось. И в Европе, и с Америкой, и со всеми остальными в мире, кто поддерживает нас, поддерживает государство и международное право", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства отметил, что активными будут не только несколько последних недель 2023 года, но и следующие. Украинская сторона уже начала "планировать активность на январь".

Будет сделано все для того, чтобы все насущные проблемы были решены.

"Сделаем все возможное, чтобы Украина была сильной и чтобы в следующем году мы все могли быть уверены — уверены и в оборонной поддержке, и в макрофине, и в политической поддержке", — продолжил президент Украины.

К слову, ранее Владимир Зеленский рассказывал, кто и как поможет усилить ПВО Украины. По его словам, защита неба будет усилена и значительный вклад в это сделают Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

"Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку. Сильные решения", — говорит Владимир Зеленский.

Напомним, 14 декабря в ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной. По словам председателя ЕС Шарля Мишеля, решение европейских лидеров является "явным сигналом надежды" для ряда отдельных стран и всего континента.