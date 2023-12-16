"Ошибка, которую надо исправить": Зеленский призвал местные власти помогать ВСУ (видео)

По словам президента Украины, государственные чиновники, а также местные власти не должны думать о том, что война происходит "где-то там" и можно заниматься какими-то более важными делами.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти помогать Вооруженным силам. Об этом он рассказал во время состоявшегося во Львове заседания Конгресса местных и региональных властей.

По словам главы государства, люди в органах самоуправления не должны думать о том, что война находится где-то там.

"Жизнь государства, жизнь любого общества, жизнь каждого человека является одной и той же жизнью Украины – жизнью, которую мы должны защищать и должны защитить от агрессии России", — Зеленский.

Президент отметил, что государственные чиновники, а также местные власти не должны думать о том, что война происходит "где-то там" и можно заниматься какими-то более важными делами.

"Если кто-то на какой-либо должности то ли в государстве, то ли в органах местного самоуправления почему-то считает, что война – она "где-то там", а он якобы может заниматься чем угодно другим-скажем так, приоритетным вопросом, — то это большая ошибка, которую надо исправить. И которую мы исправим", — сказал президент.

Зеленский призвал местные власти помогать ВСУ

Напомним, что Зеленский рассказал о планах Украины на ближайшие несколько недель. По словам президента, сейчас продолжается работа с международными союзниками. Украинская сторона уже планирует активность на январь.