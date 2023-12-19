Зеленский ответил, завершится ли война в Украине в 2024 году

Президент во время ответа на вопросы журналистов по итогам 2023 года отметил, что мнения командиров в армии относительно завершения войны могут отличаться от реальной ситуации.

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Никто не знает, завершится ли война в Украине в 2024 году, даже уважаемые люди, которые высказываются по этому поводу. Так сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам 2023 года 19 декабря.

На вопрос журналиста, завершится ли война РФ против Украины в следующем, 2024 году, Зеленский ответил неоднозначно.

"Никто не знает ответа", — сказал он.

Президент также сослался на мнения командиров ВСУ, которые говорят, что эта война на годы.

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"Я думаю, что никто не знает ответа. Даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные. Когда они говорят, что война на много лет, они не знают. Это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности", — сказал Зеленский.

Добавим, что во время пресс-конференции-2023 украинский президент сообщил, что хотел бы услышать от военного руководства страны больше аргументов в пользу дополнительного привлечения сил на фронт, ведь это прежде всего вопрос жизней, справедливости и финансов.

Напомним, 19 декабря президент Зеленский во время пресс-конференции по итогам 2023 года ответил на вопрос о мобилизации в Украине. По его словам, эта тема обостряется в обществе.